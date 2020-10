Álvaro José Carvajal Vidarte

“Me permito reiterar que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el auto proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial del Esmad, durante las protestas a partir de 21 de noviembre de 2019”.



Así se pronunció este miércoles el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en medio del debate de moción de censura al que fue citado por la Cámara de Representantes, al conocer un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá con respecto al fallo que lo obliga a pedir perdón por el abuso de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía.



Cinco horas antes, el funcionario ya se había referido a la orden emanada de la Corte Suprema: “¿Un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado?, un perdón espontáneo, anticipadamente y general, no tiene un valor inmenso desde el punto de vista del mensaje que quiere transmitir un Gobierno?”.



Sin embargo, al conocer por boca de la representante Ángela Robledo que se acababa de producir una nueva sentencia sobre el particular, el funcionario aprovechó su segunda intervención ante la plenaria para reiterar que, antes de la sentencia del alto tribunal él, “de manera espontánea y autónoma, no obligado sino según mi conciencia”, ya había ofrecido disculpas públicas ante el malestar generado por la muerte de Javier Ordóñez a manos de algunos uniformados.

Asímismo, el funcionario dijo que lo dispuesto por la Corte contiene órdenes “que se cumplieron y se están cumpliendo” y enumeró una a una las disposiciones contenidas allí y las acciones tomadas por la cartera a su cargo con respecto a cada una.



Fue así como indicó que se cumplió con la publicación del fallo, incluidos sus salvamentos de voto, a la que obligaba el alto tribunal en la página web del Ministerio de la Defensa y sus cuentas en las redes sociales.



Trujillo García también dejó en claro que las investigaciones que la Fiscalía y otros organismos adelantan por la muerte de Ordoñez no han terminado y que la decisión del Gobierno Nacional es “continuar contribuyendo al buen adelantamiento de las investigaciones y estar atento a qué debe hacerse una vez las autoridades competentes tomen las decisiones de cada caso”.



Con respecto a otros contenidos de la sentencia de la Corte, el Ministro dijo que la Procuraduría ya había solicitado que la Fuerza Pública se abstuviera de utilizar escopetas calibre 12, por lo que, desde enero pasado, las mismas “se enviaron a los armerillos y estarán almacenadas hasta nueva orden”.



“A mí también me dolió mucho la muerte de Dilan (Cruz), aquí nadie es propietario exclusivo del dolor de los colombianos. La muerte de Dilan fue una tragedia, ese muchacho no debió haber encontrado la muerte en esas circunstancias”, manifestó el funcionario, en alusión al joven asesinado por miembros de la Policía el 25 de noviembre de 2019.



Y enfatizó que “la Constitución garantiza el derecho a la reunión y la manifestación pública y pacífica. Eso es lo que el Gobierno Nacional garantiza, pero cuando empiezan los ataques, se bloquean las vías y demás, la Constitución manda a acudir a la autoridad legítima del Estado”.



Por eso, a renglón seguido Trujillo añadió que “al Esmad hay que cuidarlo, defenderlo, fortalecerlo y, naturalmente, si cualquiera de sus miembros viola la ley, desconoce el reglamento, hace caso omiso de los protocolos, debe ser sometido a los procedimientos existentes” y recordó que ese grupo antidisturbios “no es un invento colombiano, son muchos los países del mundo que los tienen, que acogen las normas y reglamentos internacionales en el uso de armas menos letales”.

E indicó: “La política del Gobierno Nacional es apoyo total a la Fuerza Pública, completo, contundente. Pero además, cero tolerancia con cualquier violación a la ley o de los reglamentos de cualquiera de sus miembros, teniendo en cuenta el debido proceso”.



Ahora bien, durante las dos horas en las que hizo uso de la palabra inicialmente, el funcionario también rechazó que se hable de “dictadura” en relación al actual Gobierno y recordó el proceso por medio del cual Iván Duque obtuvo, primero, la representación de su partido, el Centro Democrático, y luego la Presidencia de la República.



“Espero que las diferencias de opinión no terminen siendo diferencias de principios, porque guardo la esperanza de que, en medio de las diferencias de opiniones, lo que predomine sea el propósito de fortalecer la institucionalidad”, les dijo Trujillo a los representantes a la Cámara que asistieron a la sesión en la que algunos le pidieron que renuncie a su cargo.



Para argumentar esta petición, algunos de los citantes, pertenecientes a los partidos Polo Democrático y Alianza Verde, entre otros, también se refirieron al aumento de las masacres en el país, varias de las cuales, dijeron, han afectado a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.



“Usted ha sido incapaz de cumplir su función en la cartera más poderosa del Gobierno. Usted no cumple las órdenes judiciales, no ha hecho respetar a la gente, a la ciudadana, frente a los abusos brutales. Por eso, si usted no ha renunciado, sí les pedimos que nos acompañen en la moción de censura”, le manifestó María José Pizarro al Ministro de la Defensa.

Después de las cuatro de la tarde, el turno fue para los representantes de los partidos que respaldan la labor de Trujillo García: Mira, Conservador, Colombia Justa Libres, Cambio Radical, la U y el Centro Democrático.



“Esos hechos dolorosos que han conocido los colombianos no se tratan de acciones sistemáticas u órdenes dadas por el Ministro ni de una política de seguridad de Estado de este Gobierno”, sostuvo Edwin Ballesteros, integrante de este último, mientras que su copartidario Óscar Villamizar agregó: “Yo quisiera ver también pidiendo disculpas a esos que promueven las marchas que terminan en desmanes, dónde están las disculpas para más de 50 millones de colombianos que no participamos en esos desmanes”.



Finalmente, pasadas las ocho de la noche terminó el debate quedando para el próximo martes la cita para votar la moción a Trujillo después de haber escuchado este miércoles los argumentos a favor y en contra de la misma.

La mesa directiva de la Cámara programó para el próximo martes 13 de octubre, a las 2:00 p.m., la votación de la moción de la censura al Ministro de

la Defensa.

Reiteran orden



La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Hilda González, reiteró este miércoles la orden que le dio la Corte Suprema a Carlos Holmes Trujillo para que ofrezca disculpas públicas por los excesos en el uso de la fuerza.



Al revisar la respuesta enviada por el Ministro de Defensa, el Tribunal concluyó que lo que él dijo no se adecúa a “la orden impartida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia”.



Según el Tribunal, lo que la Corte le ordenó era que en máximo 48 horas procediera a ofrecer disculpas públicas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial por los cometidos por el Esmad, durante las protestas a partir del 21 de noviembre del 2019.