En la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la República, se pronunció de nuevo sobre el reconocimiento de responsabilidad hecho por las Farc en relación con el crimen de Álvaro Gómez.



"Que sea también esta la ocasión para señalar que los colombianos, frente a ese crimen, queremos la verdad completa, que no se deseche ninguna de las hipótesis y que solamente sea en virtud de la colaboración armónica y de la confrontación probatoria como se puedan esclarecer los hechos", dijo el Jefe de Estado.



Agregó que "la verdad no es de declaraciones, ni de comunicados ni de micrófonos, la verdad se expresa ante la autoridad competente".



Duque señaló que en el crimen del líder conservador, cometido en 1995, el reconocimiento de responsabilidad hecho por los exmiembros de las Farc no limita la capacidad de investigación de la Fiscalía.



Según el presidente, "que tengan claro que eso no limita la capacidad de actuación de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la competencia de investigar las conductas también de quienes no se sometieron a la justicia transicional, y que pertenecían también al Secretariado (de las Farc), que ahora se proclama la autoría de ese crimen".



Finalmente, a propósito de la polémica sobre si el hoy senador Carlos Antonio Lozada debe dejar su curul, el mandatario aseguró que "quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad (...) debería estar primero con la actitud gallarda de salir de la representación política".



"Esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad entrañe, de suyo, que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria, porque inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso de la República", puntualizó.

Desde el fin de semana, cuando se conoció la carta en la que miembros de las Farc reconocieron su responsabilidad por el crimen, el mandatario planteó dudas sobre esa hipótesis.



La familia del inmolado dirigente conservador asegura que el crimen fue ordenado por el entonces presidente Ernesto Samper, y otros miembros de su Gobierno, como el ministro del Interior, Horacio Serpa, y el director del DAS, Ramiro Bejarano.



Bejarano anunció por su parte este miércoles una denuncia penal contra el presidente Duque y el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez con la intención de que los mismos testigos fueran utilizados en el proceso que se sigue contra el hermano del exmandatario Santiago Uribe por su supuesta participación en masacres.

El nuevo magistrado

Jorge Enrique Ibáñez, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, remplaza en el cargo a Luis Guillermo Guerrero.



Ibañez es abogado especialista en derecho constitucional de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho y en Derecho Internacional Público, doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la misma universidad. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 en Colombia, y de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 1997.



Fue además abogado en el Banco de la República, director de la Especialización en derecho administrativo de la Universidad del Rosario en 1994, director del departamento de Derecho Público y de varias especializaciones, así como conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado. También actuó como uno de los tres árbitros del tribunal de arbitramento que terminó anulando el contrato de la Ruta del Sol 2 en agosto de 2019.