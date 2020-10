Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente de la República, Iván Duque, planteó sus dudas sobre el reconocimiento de responsabilidad que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un grupo de integrantes del antiguo secretariado de las Farc, respecto del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995.



Este sábado, la JEP informó que tres exmiembros de las Farc, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape y Pablo Catatumbo, entregaron a esa jurisdicción una carta en la que asumen su responsabilidad por seis homicidios, entre ellos el de Álvaro Gómez.



Esa versión, que coincide con la que hace algunos días hizo pública la exsenadora Piedad Córdoba, no la comparte sin embargo la familia de Gómez, que ha sindicado a funcionarios del Estado de la época, incluido el entonces presidente Ernesto Samper, de ordenar el crimen.



Aunque el presidente Duque admitió que está en manos de la justicia esclarecer el crimen, afirmó que el reconocimiento de responsabilidad no puede ser una forma de obstruir la justicia e impedir que esta llegue a los verdaderos culpables.



"Vimos en las últimas horas que algunos miembros de las Farc se han atribuido ese hecho y que van a decirle eso a la JEP. Yo quiero decir lo siguiente, obviamente que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vea se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato", aseguró el jefe de Estado.



Y añadió que "adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones", señaló el mandatario, a la vez que señaló que si se comprueba que se está presentando una versión falsa para desviar la labor de la justicia, eso también es un delito que debe ser sancionado.



"Como colombiano lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido y que no quede ningún ápice de duda, y que también si alguien se lo atribuye, y no corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país", apuntó Duque.



El presidente pidió a la justicia que actúe "con contundencia y con prontitud" y que no desestime "ninguna de las consideraciones y afirmaciones" hechas por la familia de Gómez Hurtado, sobre lo que ellos reclaman que debe ser investigado para que se conozca la verdad de los hechos.



"Que la justicia haga lo que tiene que hacer. Que la justicia especial oiga los testimonios que tiene que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones a profundidad no las deje de hacer, y que después se cotejen como son realmente las circunstancias. Los colombianos queremos justicia", puntualizó.



#Villavicencio Se cumplen 25 años del asesinato de Álvaro Gómez y quienes recordamos a ese gran ser humano lo único que queremos es que ese crimen horrendo sea esclarecido. Y si alguien se lo atribuye, y no corresponde a la verdad, se entiende que está obstruyendo la justicia. pic.twitter.com/6QOTK0k6LL — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 3, 2020

En la posesión del fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente Duque se refirió específicamente al caso de Álvaro Gómez y le pidió esclarecer el crimen, cometido en las instalaciones de la universidad Sergio Arboleda, de la cual ambos son egresados.



La carta entregada por los miembros de las Farc, está en manos de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que deberá evaluar si cumple con las condiciones que se requieren para ser admitida dentro de esa jurisdicción.