"La relación con ella ha sido difícil": Fajardo tras ser cuestionado sobre Ingrid Betancourt

El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se refirió a las declaraciones que dio la también candidata del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, sobre la posibilidad de renunciar a su candidatura si llega a haber una unión con los candidatos del centro, es decir Fajardo y Rodolfo Hernández.



Desde Medellín, el candidato aseguró que no entendía las diferentes declaraciones y decisiones que ha tomado Betancourt en los últimos meses, además reiteró que con Hernández solo tienen en común su interés de luchar contra la corrupción.

“No he conversado nada con Ingrid, ha sido una relación difícil, cuando ella hacía parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo, pero después decidió que se retiraba, eso significó que Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, que están con nosotros, no pueden participar en política porque ella se fue con su partido”, afirmó Fajardo.



El candidato además criticó los acercamientos que tuvo Betancourt con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, Fajardo aseguró que ha conversado con la candidata y afirmó que no tenía claro que es lo que realmente quiere hacer Betancourt en medio de la contienda electoral.



“No tengo ninguna conversación con Ingrid y he explicado todo lo que ha sido la relación con Ingrid con la coalición Centro Esperanza que ha sido conflictiva, se fue y con implicaciones. Más allá de la relación amable de saludarse en un debate, en este momento yo no tengo ningún tipo de relación con Ingrid Betancourt

Frente a los resultados de las recientes encuestas que lo han dejado por debajo de candidatos como Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y el exalcalde Hernández, Fajardo aseguró que está ocurriendo una situación extraña alrededor de los resultados de las diferentes encuestas que se han realizado.



“La primera encuesta en la que estuve fue del 0%, sé muy bien lo que está ocurriendo en este momento, quieren desaparecer las opciones que estén por fuera de ‘Fico’ y Petro y quieren llevar a Colombia a una confrontación que le va a hacer un daño muy grande al país, yo represento una alternativa, una coalición que ha trabajado, que tiene las propuestas y la experiencia”, afirmó Fajardo.