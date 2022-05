Las ideas y propuestas de las fórmulas vicepresidenciales en su debate en Cali

Las fórmulas vicepresidenciales debatieron este martes desde la Universidad Santiago de Cali, USC, sobre las propuestas y planes de gobierno de los candidatos a la presidencia para Colombia y la región del Pacífico.



Quienes estuvieron en el debate fueron Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez; Luis Gilberto Murillo, coequipero de Sergio Fajardo; Francia Márquez, compañera política de Gustavo Petro; Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández; Sandra de las Lajas, dupla de John Milton Rodríguez; Cerafino Mosquera, compañero de Luis Pérez, y José Luis Esparza, aspirante a acompañar como ‘vice’ a Íngrid Betancourt.



Sin embargo, Carlos Cuartas, coequipero de Enrique Gómez, no pudo asistir al debate por presentar problemas de salud.



Los candidatos hablaron sobre temas de seguridad, economía, educación y coyuntura actual a nivel nacional y del suroccidente. Estas fueron las ideas más importantes de los temas debatidos.

Amenazas a Petro

La primera pregunta que se realizó en el debate tuvo que ver con las denuncias realizadas por la campaña de Gustavo Petro sobre las presuntas amenazas de muerte en su contra.



Al respecto, las fórmulas vicepresidenciales condenaron las presuntas amenazas al candidato del Pacto Histórico, mientras que Francia Márquez recordó que, por su parte, ha recibido tres intimidaciones por parte de grupos armados y pidió garantías de seguridad.



De igual forma, Luis Gilberto Murillo rechazó también los asesinatos de los líderes sociales. Por sus parte, Sandra de las Lajas, condenó el secuestro del alcalde encargado del municipio de El Charco, Nariño, Jesús David Ureña, quien habría sido privado de la libertad por parte de grupos armados.



Garantizar la educación en Cali

Las fórmulas hablaron sobre cómo ellos, junto con los candidatos presidenciales, garantizarían el acceso a la educación en la capital vallecaucana y cómo mejorarían su calidad.



"Hay que quitarle la plata a la guerra y ponerla en la educación para fortalecer la educación básica, media y superior", respondió Márquez, quien además dijo que este derecho debe ser gratuito y debe contribuir a reconocer la diversidad étnica y cultural de la Nación.



La candidata Sandra de las Lajas, por su parte, aseguró que la educación, además de ser de calidad, tiene que ser "un servicio pertinente, que sea capaz de conectar la universidad con el sector productivo, que los estudiantes sean emprendedores y salgan a producir", concluyó.



"La universidad tiene que llegar a las regiones de Colombia utilizando las metodologías de virtualidad", dijo Marelen Castillo. Además, dijo que "En Cali tiene que llegar a todas las zonas porque no hay una cobertura amplia en educación superior".



Por su parte, Rodrigo Lara habló sobre un "fortalecimiento de la universidad pública". Además se refirió a la posibilidad de "hacer una reforma a la Ley 30, al financiamiento de las universidades públicas, pero también hay una corresponsabilidad por parte de las universidades para blindarse en contra de la corrupción".



"Vamos a lograr garantizar que en este país no haya jóvenes que no estudien o trabajen, para eso vamos a ampliar la cobertura de la educación de calidad", dijo Luis Gilberto Murillo. Para esto, propuso "la Universidad Pública Nacional Digital y focalizarnos en los colegios y universidades comunitarias, para que las personas de escasos recursos puedan acceder a la educación", concluyó.



Finalizando, el candidato Cerafino Mosquera dijo que su propuesta es crear un millón de cupos para los estudiantes universitarios.

Opiniones sobre el estallido social

Los candidatos hablaron también sobre el estallido social que tuvo la ciudad en el marco de las protestas del Paro Nacional entre abril y mayo del 2021. Ante la pregunta ¿Cali ganó o perdió con las protestas sociales?, esto respondieron:



Murillo dijo que, en primer lugar, Cali sí perdió por las personas afectadas y por el "abandono y desidia del Gobierno" frente a Cali y el pacífico. "Pero también ganó porque sacó la estirpe de los caleños. Los jóvenes, que no quieren entrar a los circuitos de la ilegalidad, rechazaron eso y dijeron: aquí estamos y queremos que nos pongan atención, porque queremos estudiar y trabajar, porque no queremos que el 80% de los crímenes se concentren en Agua Blanca", aseguró.



Y agregó que se necesita un mejor liderazgo regional, que devuelva al Valle a ser lo que fue, una región pujante y que define el país. "El balance fue doloroso, pero positivo", concluyó.



Por su parte, Marelen Castillo dijo que se defendió el derecho a la protesta, pero resaltó la importancia sobre el respeto sobre el bien público.



Rodrigo Lara aseguró que él también salió a la calle: "estudié en una universidad pública y en un colegio público, pero nunca pinté una pared o dañé un bien privado".



Mientras que candidata Francia Márquez manifestó que el cuestionamiento no era sobre quién ganó o perdió. "Aquí se puso en evidencia una falla de gobernabilidad que se roba 50 billones pesos cada año, mientras la gente aguanta hambre, aquí se puso en evidencia un pueblo que está cansado y quiere cambios", finalizó.



El candidato José Luis Esparza aseguró que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, una de estas, en el momento de protestar.



"Encarnar la violencia desde el que tiene hambre y el que no tiene oportunidades, es errado. Hay que mirar las violencias que ejercen los gobernantes en contra de un pueblo", concluyó Francia Márquez.



¿Un gobierno de izquierda, centro o derecha?

Ante la pregunta de qué ideología debería tener el próximo gobierno colombiano, los candidatos vicepresidenciales opinaron:



“Colombia vive unos momentos difíciles de desempleo y pobreza, duplicados después de la pandemia. Esos problemas no tienen color político”, indicó el candidato vicepresidencial del Equipo por Colombia.



“No pienso igual que ‘Fico’, tenemos algunas diferencias y ese es un mensaje que llevamos a Colombia”, precisó Rodrigo Lara.



Por su parte, la formula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Luis Guillermo Murillo, precisó que lo están planteando es "un cambio responsable desde una perspectiva de centro y estamos hablando del centro de raíz popular, donde están las comunidades indígenas, las afrodescendientes, la Colombia profunda y la de las regiones".



"Hay un debate ideológico y no lo podemos esquivar, por eso estamos llamando a la unidad desde el equilibrio", agregó.



A su vez, la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, manifestó que tras "213 años hemos estado gobernados por una elite de derecha que no nos ha permitido vivir con garantías".



​"El gobierno que planteamos es el del pueblo, que nos permita dignidad humana, paz, justicia social y que nos permita a todos los colombianos y colombianas vivir sabroso", añadió.



Y por último, la coequipera de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, consideró que "no es un momento de colores, partidos de derecha o de izquierda. Considero que es un momento neutral para Colombia”.