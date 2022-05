Federico Gutiérrez responde tras video en el que jóvenes le hacen un funeral simbólico

Federico Gutiérrez lamentó la publicación de un video que se hizo viral en el que se ve al senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, junto a unos jóvenes que entonan frases deseando la muerte del candidato del Equipo por Colombia.



“Qué es lo que esto demuestra, que promueven la política de la muerte”, sostuvo Gutiérrez en una rueda de prensa en la que además presentó sus propuestas de gobierno para la capital del país.



Gutiérrez sostuvo que “¿qué puede pensar uno cuando vi un video donde algunos políticos jóvenes le promueven la muerto a uno? Yo les digo todo lo contrario, yo les envío oraciones y les deseo mucha vida y que el respeto por la diferencia es fundamental y que el hecho de pensar diferente no nos hace enemigos, no podemos perpetuar durante décadas el desearle la muerte a la adversario político”.



Sin mencionar directamente a Petro, Gutiérrez declaró que esa forma de pensar “demuestra mucho de cómo quisieran gobernar un país, entonces yo lo único que quiero es que el país viva en paz”.



“Yo por eso no soy de los que sufre superioridad moral ni me creó el mejor aquí como que hay gente muy bueno en todos los sectores sociales. Hay gente buena que se considera izquierda y hay gente buena que se considera derecha”, declaró en la rueda de prensa.



Y nuevamente se cuestionó sobre esa estrategia de la campaña adversaria, “¿La pregunta es todo vale en política, pues no todo vale y lo que han demostrado es que combinan todas las formas de lucha para llegar al poder y eso a mí me parece muy grave”.



Recordó además que “hace poco veíamos como un grupo como el ELN, que asesina, que secuestra, que extorsiona, qué se dedica la minería ilegal, celebraban en las plataformas digitales la escogencia de una fórmula vicepresidencial de otra candidatura y condenando a mi candidatura, que peor amenaza que esa”.