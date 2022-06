La pugna por la presidencia del Senado que ha calentado el pulso en el Pacto Histórico

Así como pasó hace cuatro años en las filas del Centro Democrático cuando hubo una fuerte puja por escoger a quien fuera el presidente del Senado, en esta ocasión está pasando lo mismo con el Pacto Histórico, el partido del presidente electo Gustavo Petro.



Y a diferencia del uribismo, que en el 2018 no entró tan de inmediato en esa pelea, en esta ocasión en las filas del petrismo la disputa ya está caliente, porque el ser el presidente del Senado, significa de entrada, que será el encargado de poner la banda presidencial al mandatario nacional.



Lea además: Nueva renuncia: Luis Guillermo Plata anuncia que dejará la embajada de Colombia en España



En el sonajero están hasta ahora Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Alexander López y Clara López, todos con ciertas fortalezas para alcanzar el cargo, pero también todos con debilidades al interior del legislativo e incluso en la misma bancada del Pacto Histórico.



Y fue precisamente el senador Gustavo Bolívar, quien ya destapó abiertamente ese deseo de ser el presidente del Senado. “Postulo mi nombre como Presidente del Senado. Ofrezco mi respaldo leal al nuevo Pte @petrogustavo mi experiencia de 4 años en el Senado y las comisiones económicas que aprobarán Ley de presupuesto, PND y Reforma Tributaria y la vigilancia estricta de todos contratos”, escribió desde su cuenta de Twitter.



El lunes, en la primera reunión de bancada del Pacto Histórico, Bolívar sostuvo que esperaría el mensaje del presidente electo para saber en donde lo quería tener, si en el Congreso liderando la agenda legislativa o en el Gobierno como uno de sus principales asesores.



Lea también: ¿Partido de la U se acercará al gobierno de Petro? Esto respondió Dilian Francisca Toro



Bolívar en su contra que ha sido, sino el más, uno de los congresistas de la actual oposición muy extremo, eso quedó demostrado en la actual legislatura que está terminando cuando por acuerdos le correspondería la segunda vicepresidencia del Senado, pero en dos votaciones más de 60 senadores votaron en blanco en un claro rechazo a su nombre. Esto significaría que Bolívar no tendría la capacidad de pactar asuntos fundamentales para el país con bancadas de la oposición, como será el uribismo.



En cuanto al nombre del senador Roy Barreras, desde el mismo momento de la campaña presidencial se daba como el más seguro dignatario del Senado en caso de la victoria de Petro, sin embargo su nombre no tiene mayor apoyo al interior de la bancada del Pacto Histórico.



Uno de los senadores de esa bancada, que pidió su reserva, aseguró que “no tiene sentido que la banda presidencial se la imponga al presidente Petro uno senador del tradicional establecimiento como es Roy y no uno de nosotros que tanto lo hemos luchado por ganar el poder”.



Le puede interesar: ¿De qué hablaron Biden y Petro? la Casa Blanca reveló detalles de la charla



Otro de los nombres que está es el del senador vallecaucano Alexander López, quien pertenece al sector del Polo Democrático, un congresista de la pura línea de izquierda. En su paso como senador se ha identificado como muy de extremos pero conciliador en algunos temas.



Por último y en la que podría ser como la carta de salida entre los posibles candidatos está la nueva senadora Clara López, quien tiene en su contra que apenas está llegando, pero a su favor su amplia experiencia política que viene desde la presidencia de Alfonso López y su paso como alcaldesa de Bogotá, ministra de Trabajo, entre otros asuntos netamente políticos que le ayudarían, pero además es la única mujer en ese grupo y el tema de la igualdad fue una de las banderas del entrante mandatario.