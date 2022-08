La polémica por el supuesto "entrampamiento" que uniría a la DEA, el ELN y a 'Jesús Santrich'

En los últimos días, el Gobierno Nacional se ha encargado de revivir ante la opinión pública al fallecido líder de las Farc, Seuxis Pausias Hernández Solarte alias ‘Jesús Santrich’, asegurando que el excombatiente fue envuelto en un plan de entrampamiento en medio del proceso de paz que se estaba consolidando con ese grupo armado.



Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que ‘Santrich’ fue entrampado y asesinado.



Lea además: Opiniones divididas en el Congreso luego del anuncio de MinDefensa sobre bombardeos



“Se creó la Comisión de la Verdad, y no lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado: ‘Jesús Santrich’, en unas circunstancias en las cuales todos los días están recayendo más investigaciones”, afirmó Leyva en medio de un discurso.



Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha insistido en la versión de que en el supuesto caso de entrampamiento se vieron involucrados funcionarios de la DEA y particularmente de la Fiscalía General de la Nación.



“Hemos recibido cartas del ELN que son públicas, de las fracciones de las Farc que no firmaron el acuerdo con Santos, de lamentablemente quienes volvieron a las armas después de firmar el acuerdo. Básicamente, hoy lo sabemos por una declaración que dio un miembro de la DEA, un entrampamiento a la paz hecho por funcionarios del Estado, que crearon pruebas falsas para incitar una extradición de firmantes de los Estados Unidos”, explicó Petro.



Lea también: Petro dice que suspender la fumigación aérea no significa dar permiso para sembrar más coca



En la presente semana, y por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Petro recordó un debate que lideró cuando era senador, en el que también ha ratificado que ‘Santrich’ estuvo envuelto en el supuesto entrampamiento