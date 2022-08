Petro dice que suspender la fumigación aérea no significa dar permiso para sembrar más coca

En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, explicó que así no haya fumigación de cultivos ilícitos se debe fortalecer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis.



Al respecto, el presidente Petro recordó la decisión reciente que tuvo la Policía Nacional de suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Y, además, aseguró que a los campesinos se les deben dar garantías en la sustitución de cultivos, esto teniendo en cuenta que hacen parte de las poblaciones más vulnerables del país.



“Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para radicar forzosamente los cultivos y la indicación que he dado es empezar, revivir el Pnis que fue un proceso de diálogo que ahora hay que fortalecer”, afirmó Petro.



Además, fue enfático en que es necesario brindarle alternativas de cultivo a los campesinos para que, por medio de nuevos procesos de agroindustrialización, puedan obtener ganancias.



“Construir alternativas de sustitución de cultivos que incluye sustitución de tierras, procesos de agroindustrialización de los nuevos cultivos lo cual no es posible alcanzar la rentabilidades que deja la pasta de coca”, afirmó Petro.



También, por medio de su cuenta de Twitter, Petro aseguró que el haber suspendido la fumigación aérea de cultivos ilícitos no significaba que se aumentara la producción de coca.



“Suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS , adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado”, afirmó Petro en su red social.



El Mandatario finalmente aseguró que implementar el Pnis facilitará que se deje la producción de coca, además reiteró que donde no se haga la sustitución voluntaria se erradicará de manera forzosa.



“Harán parte de los mecanismos Pnis en lugares de selvas y reservas los acuerdos para pagos mensuales por revitalizar la selva. Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa”, afirmó Petro.

