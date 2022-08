Opiniones divididas en el Congreso luego del anuncio de MinDefensa sobre bombardeos

varios han sido los pronunciamientos que han realizado los congresistas tras el anuncio que realizó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que en el país no habrá bombardeos cuando haya menores de edad involucrados o se afecte a la población civil.



Al respecto, el Ministro informó que, aunque aún no se ha decidido desde que día regirá esta determinación, lo que está claro es que los bombardeos deben ser suspendidos, "vamos a evaluar él momento específico en que con esa directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es hacia donde tenemos que ir".



Uno de los congresistas que se pronunció al respecto fue Andrés Calle, representante a la Cámara por el Centro Democrático, partido que está en contra del gobierno de Gustavo Petro, quien indicó que esa decisión es "un tiro al pie".



"La Fuerza Pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad, porque los van a utilizar como escudos humanos", mencionó Calle.



Otro de los congresistas que habló sobre el tema fue la representante a la Cámara por Alianza Verde, Carolina Giraldo, quien aunque aseguró que esa decisión demuestra el compromiso del Gobierno con la Fuerzas Armadas, también pidió al Ministro no revelar las estrategias que vayan a poner en práctica.



"Colombia necesita unas fuerzas militares respetuosas de los derechos humanos y no cabe duda que ese es el compromiso del Gobierno. Recomendación respetuosa al Ministro y es no revelar estrategias o tácticas de seguridad públicamente", comentó la Representante.



Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, manifestó su descontento por la decisión del Gobierno porque, según dijo, eso incentivaría el reclutamiento y actuar delictivo de los grupos armados.



"Son víctimas, claro, pero ésta política incentivará los reclutamientos y promoverá los centros de acopio de coca, como el bazar de Putumayo. Desde allí vendrán los asesinatos selectivos y el control territorial que terminará en desplazamiento", precisó Cabal.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, sostuvo: "La obligación de las Fuerzas Militares y del comandante en jefe el presidente de la República es perseguir a los delincuentes, a terroristas, capturarlos o darlos de baja. Eso es lo que el país reclama: acciones concretas para perseguir a los terroristas del país".