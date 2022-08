No habrá bombardeos en el país donde haya menores de edad reclutados: MinDefensa

En rueda de prensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que no habrá bombardeos en el país cuando haya menores de edad involucrados o se afecte a la población civil.



“Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar él momento específico en que con esa directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es hacia donde tenemos que ir”, explicó el ministro.



Esta declaración la entregó Velásquez tras explicar que las operaciones militares que afecten tanto a la población civil como a los menores reclutados no se pueden llevar a cabo.



“Los menores reclutados forzosamente son víctimas de la violencia (…) por lo tanto toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. Hay que privilegiar la vida sobre la muerte”, explicó el ministro.



Cabe recordar que en el país ya han pasado varios episodios de bombardeos en los que han muerto menores de edad, lo que ha despertado la furia y ha generado críticas al Ministerio de Defensa.