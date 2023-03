"La Paz Total es audaz, pero riesgosa": Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes

“En La Habana la llamábamos la paz completa, el Presidente la llama la Paz Total, que en esencia es prácticamente lo mismo, y creemos que tiene toda la razón en plantearse, porque es necesario buscar esos caminos que terminen con la violencia y con todos los efectos que produce la violencia, para poder sacar adelante a Colombia y para que podamos reconciliarnos”.



Así habla a Rodrigo Londoño, quien hace un mes fue ratificado como jefe del Congreso Nacional de Comunes, el partido político que nació de la extinta guerrilla de las Farc.



En una posición diferente a hace cuatro años, cuando empezaban la vida política, dice que están satisfechos por ser parte de la coalición de Gobierno, que se sienten escuchados y que son el partido de la paz al interior del Pacto Histórico.



¿Cómo salió el partido del congreso nacional?

Muy satisfecho. Venimos recorriendo un camino que para nosotros era desconocido realmente, nos encontramos que hacer política en Colombia, con las regla del juego que hay, que desafortunadamente no se han podido cambiar, que era la idea en los acuerdos de La Habana en la parte política, era difícil, pero en medio de todo eso fuimos aprendiendo y creo que el Congreso de Comunes supo hacer un análisis autocrítico del camino recorrido y hacer los ajustes necesarios en unas condiciones completamente distintas desde el punto de vista positivo de un gobierno cuya bandera principal es la paz.



¿Qué pasó con el sector que les había pedido escindir al partido?

De las cosas que aprendimos, que muchos creían y era una falsa ilusión, es que los 13.000 firmantes automáticamente iban a ser 13.000 militantes del partido y hay gente que no quiso seguir militando en el partido, otra que militó un tiempo y no le gustó, por lo que haya sido, y esos compañeros que plantearon la escisión se salieron del partido.



¿Usted imaginó que hacer política era tan complejo?



Sabíamos que era complejo, además por qué surgen las Farc, porque cerraron los espacios políticos. Y siempre se ha utilizado por parte de la clase dirigente colombiana impedir cualquier proyecto alternativo; a partir de la violencia, a punta de balas, se han frustrado no solamente proyectos políticos sino proyectos de organizaciones sociales.



Ya en este escenario, uno no conocía muchas cosas de la dinámica política del tipo de Estado que tenemos, que está concebido para que no funcione y especialmente en función de los derechos de las grandes mayorías, de los humildes, pero en estos cinco años tenemos más satisfacciones que en los 40 años que estuvimos en el proyecto armado.



¿Cuáles son algunas de esas satisfacciones?

Que tenemos un gobierno que tiene la bandera de la paz, que tenemos un presidente que ya no surge de esa clase política que toda la vida ha dirigido el destino del país.



¿Cómo se han sentido siendo Gobierno?

Pues uno tenía la ilusión de que eso fuera pronto, pero resultó más pronto de lo que uno se imaginaba, porque recuerden que en el Teatro Colón hice la propuesta de un gobierno de transición que no se recogió y desafortunadamente los colombianos elegimos un presidente con las banderas contrarias, de hacer trizas los Acuerdos de Paz y eso frenó esa posibilidad de transformación en Colombia y de sentar las bases para la paz completa.



¿Cómo han compartido la coalición de Gobierno, se sienten reconocidos?

El reconocimiento siempre ha estado a nuestro partido, como el partido de la paz, y nos han tenido en cuenta. Hay cosas que uno quisiera que no fueran así, pero se sabe que es un grupo en donde hay una serie de fuerzas, que no hay una unanimidad en pensamiento y en la acción. No ha sido fácil, pero ahí estamos. Tenemos interlocución con los ministros, la bancada nuestra se reunió ya dos veces con Petro y estamos esperando que nos reciba oficialmente y tener la posibilidad de una conversación para expresarle algunas opiniones y explicarle en qué vamos.



¿Cómo ve la salud política del Pacto Histórico?

Los procesos unitarios nunca han sido fáciles en cualquier proceso histórico que uno analice en el mundo. Hay ejemplos positivos y negativos, pero creo que este es muy positivo. Hay contradicciones que son necesarias, porque al final es ahí donde surge el desarrollo y de seguro que no dejará de haber uno que otro oportunista que, en la dinámica de la misma política, se va decantando. Hay que trabajar la unidad del Pacto Histórico y vamos a poner toda nuestra disponibilidad, nuestra experiencia y nuestra capacidad en función de consolidar la unidad de los sectores alternativos.



¿Quieren reclamar un mayor protagonismo en el Pacto?

Lo que estamos reclamando es que se materialice la plataforma con la que fue elegido el presidente Petro, en la cual tenemos plena coincidencia e incluso, en la medida de lo posible, se vaya mucho más allá de las transformaciones. No va a ser fácil, porque nos enfrentamos a una clase dirigente que toda la vida se ha enseñado a moldearla desde el Estado, sea el presidente que sea, y lo estamos viendo ahora con un presidente que no sale de esa clase política cómo están tratando de incidir en las decisiones que viene tomando.



¿Cómo ve a Comunes trabajando las grandes reformas junto a los partidos tradicionales?

Hay que trabajarlas para sacarlas adelante y creo que Petro lo tiene muy claro. Ojalá se pueda y no se les quite la esencia a las reformas que él ha planteado, que es restablecer esos derechos que la gente tiene, que siempre han sido un negocio, y se conviertan en verdad en derechos universales.



¿Están dispuestos a criticar al presidente Petro cuando haya necesidad?

Si somos honestos, tenemos que hacer las críticas que consideremos. Ahora, de qué forma y en dónde salen las críticas, es otra cosa. Incluso, frente al tema de la implementación del Acuerdo hemos señalado algunas cosas que nos han preocupado, pero lo hemos hecho en los canales que tenemos establecidos.



¿Y qué le preocupa a usted, tras siete meses de Gobierno?

Nosotros quisiéramos que esto estuviera avanzando mucho más allá y hay una situación internacional muy compleja que puede ser manipulable: la crisis climática, todas estas reformas, pero usted va a la esquina a comprar los huevos y todos los días los encuentra más caros y son fenómenos complejos que habrá que saber comunicarle a la gente y sí es muy importante que el presidente Petro los tenga en cuenta.



¿Le gusta la Paz Total del presidente Petro?

En La Habana la llamábamos la paz completa, el presidente Petro la llama la Paz Total, que en esencia es lo mismo y creemos que tiene toda la razón en plantearse, porque es necesario buscar esos caminos que terminen con la violencia, con todos los efectos que produce la violencia, para poder sacar adelante a Colombia y, especialmente, para que podamos reconciliarnos. Creo que esa división en la sociedad a partir de si se está o no con la paz, es una división incluso artificial, creada a través de matrices que se han impuesto y es necesario erradicarlas.



¿Por qué no se dio esa paz completa con el proceso del Gobierno Santos?

Habría que preguntárselo a Santos. Allí se trabajó, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que se vincularan los elenos, pero, no me atrevería a decir que en una actitud de mezquindad, a los elenos se les mamó mucho gallo y por eso su vinculación no se dio de manera temprana al proceso en el que estábamos, que dejó sentadas las bases para iniciar el sometimiento con el clan del Golfo, cosa que el Gobierno siguiente frustró y dejó todo a un lado.



¿No le parece que se está avanzando en muchos frentes de la Paz Total, pero sin profundidad?

La Paz Total es audaz, pero riesgosa, ya lo estamos viendo, pero es una decisión acertada.



¿Cuándo dice riesgosa es porque está buscando no solo a las guerrillas sino también a grupos ilegales en general?



A que hay sectores de La clase dirigente, un pequeño sector, pero con mucho poder, que no quiere la paz, y de seguro va a buscar cualquier rendija, cualquier dificultad, para enredar, como está pasando.



¿Le gusta el modelo de comisionados regionales apoyando al Comisionado de Paz nacional?

Me parece que la vinculación de la sociedad a ese debate es muy importante, pero hay que abrir los canales para que se vinculen tanto con el Gobierno como con los sectores insurgentes, en función de que también se tengan en cuenta sus opiniones.



¿Por qué dice que a las disidencias, a la Nueva Marquetalia, hay que darles reconocimiento político?

Porque lo tienen, porque surgen fruto de procesos políticos, y tener una bandera política, independientemente de que se dio en las circunstancias en que se dio, así nosotros no lo hayamos compartido y lo criticamos, no debieron haber tomado ese camino, porque todos estamos en la misma situación, pero ya es un hecho y ante ese hecho hay que poner el pecho y es un factor de violencia que hay que trabajarlo.