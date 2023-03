'Don Tulio' Gómez sí será candidato a la Alcaldía de Cali, esto es lo que se sabe

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo América, sí irá por la Alcaldía de Cali para las elecciones de octubre próximo.



Según pudo establecer El País, el también propietario de la cadena de supermercados La Montaña y La Arepería está organizando todas las cuestiones personales y empresariales con el fin de poder dedicarse de lleno a la campaña, que iniciará después de Semana Santa.



Justamente en los últimos días se hizo público un detalle que prácticamente confirma que Don Tulio, como es conocido en el argot futbolístico, le va a meter toda la ficha a su deseo de convertirse en el sucesor de Jorge Iván Ospina.



“Hace como dos o tres meses” Gómez dejó de ser el representante legal del conjunto escarlata, de manera que, según dicen sus allegados, ya no correría el riesgo de estar impedido legalmente para aspirar a la Alcaldía de Cali por su condición de contratista ‘obligado’ de la Administración Municipal, dado que tiene que alquilar el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para los partidos del América de Cali.



Lo cierto es que Jhon Jairo Mosquera Valderrama es quien hoy por hoy firma toda la documentación oficial del América de Cali.



Según se ha podido establecer, se trata de una persona de toda la confianza de Tulio Gómez, que, al parecer, se desempeñó como gerente general del América y también ha pertenecido a la parte administrativa y directiva de Agromercados La Montaña y Super Inter.



Ahora bien, los rumores sobre la posible candidatura a la Alcaldía de Cali del máximo accionista del conjunto escarlata comenzaron a escucharse desde finales del año pasado, al punto que el 29 de noviembre de 2022 Alejandro Eder, que justamente este lunes inscribió su movimiento Revivamos Cali para recoger firmas para también aspirar a llegar al CAM, publicó en su cuenta de Twitter dos fotos en las que estaba acompañado de Gómez y de Catalina Ortiz, quien hoy también está en la lista de quienes ocupar el primer cargo del Municipio, con el mensaje: “Unidos por Cali”.



De igual forma, el pasado 25 de enero, Ortiz publicó en la misma red social dos fotografías suyas con Tulio Gómez, acompañadas del texto: “Vamos a trabajar por Cali con gente como @tulioagomez, que tiene tanto que aportar a la ciudad. No nos puede ganar la apatía y la desazón. El futuro es unidos. ¿Vamos por la Alcaldía?”.



Sin embargo, quien en la primera semana de abril planea ofrecer una rueda de prensa en la que dará a conocer su aspiración de ocupar el Centro Administrativo Municipal, CAM, durante los próximos cuatro años, no retuitió ninguno de los dos meses en su cuenta personal.



Tulio Gómez, quien sigue siendo el máximo accionista del conjunto escarlata, nació en la ciudad de Manizales, pero llegó hace más de 50 años a la capital del Valle del Cauca, donde se dio a conocer como propietario de graneros ubicados en barrios populares de la ciudad y después se convirtió en el dueño de la cadena de supermercados Super Inter, que luego vendió a Almacenes Éxito.



Lo que todavía no ha trascendido del círculo íntimo del empresario es si su postulación a la Alcaldía de Cali se daría en nombre de un partido político o si recogería firmas para presentarse como candidato por un movimiento ciudadano.