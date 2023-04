"La actual ponencia de la reforma a la salud es insidiosa y es peor que el proyecto original": Alejandro Gaviria

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, este martes se pronunció nuevamente sobre la actual ponencia a la reforma a la salud y manifestó que es "peor" que el proyecto original, esto haciendo énfasis en que un fondo único con una red abierta no resolverá nada.



Así lo hice saber, en exclusiva para Blu Radio, donde también califico esta ponencia con insidiosa. "Tiene por allá un capítulo medio mal armado sobre los gestores de salud y vida, les quita las funciones. (…) Esa ponencia acaba con las EPS. Uno podría decir acábense, pero dónde están las alternativas, y las alternativas son, en mi opinión, francamente peores", precisó el exjefe de cartera.



Le puede interesar: Estas son las identidades de los tres jugadores del Once Caldas capturados por extorsión



Además, señaló que ese fondo único pagador con una red abierta que establece la última ponencia de la reforma a la salud “funciona como el Soat es decir, una persona va a un hospital y llega la factura a ese fondo único pagador”.



“Esa experiencia en 1997 quebró el Seguro Social; en 2009 – 2010 quebró al Fosyga y a los fondos territoriales de salud en todo el país. Un sistema de red abierta con un fondo único pagador es prácticamente una receta para la quiebra del sistema de salud”, señaló Gaviria, quien además habló sobre lo que podría llegar a pasar si se aprueba la Reforma, tal y como está planteada.



"Va a haber recursos hasta septiembre y octubre, se van a agotar en su momento y van a generar problemas graves en la atención de los pacientes y problemas fiscales. Eso lo puedo decir con absoluta certeza: la reforma como está planteada no resuelve los problemas financieros. Va a resultar en más deudas y en muchos problemas adicionales del flujo de recursos, que es paradójicamente lo que se quiere resolver", reiteró.



Lea aquí: Centro Democrático respondió a 'trinos' de Petro ante las críticas de Uribe a la reforma pensional



Asimismo, luego de las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, en las que aseguró que el sistema de salud en Colombia está quebrado, Gaviria manifestó que es una exageración, pues muchos países del mundo tienen problemas de sostenibilidad en este sector, pero para eso existe el ministerio, para lidiar con todos estos problemas y evitar su quiebre.



"Decir que está quebrado es una exageración. Como casi todos los sistemas de salud en el mundo tienen problemas de sostenibilidad financiera, que son crónicos, que no se van a resolver nunca, siempre va a tener un manejo para esos problemas", concluyó Gaviria para el medio radial.