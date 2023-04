Centro Democrático respondió a 'trinos' de Petro ante las críticas de Uribe a la reforma pensional

El partido Centro Democrático le respondió este martes al presidente Gustavo Petro, por el pronunciamiento que él hizo ante las críticas que el exmandatario Álvaro Uribe realizó sobre la reforma pensional que el Gobierno Nacional está impulsando en el Congreso.



Todo comenzó el pasado fin de semana cuando el expresidente Uribe publicó un documento titulado 'Dificultades pensionales', en el que, entre otras cosas, dice que si bien habrá más dinero para gastar si se aprueba el proyecto de reforma pensional del Gobierno, el endeudamiento a futuro sería mucho más costoso.



Según Uribe, del total de 21,5 millones de personas que trabajan en Colombia, solamente 12 millones son cotizantes activos del Sistema de Pensiones. "Esto también indica que no se ha tenido una alta y sostenida tasa de crecimiento económico y de generación de empleo. Y reciben pensión 2,3 millones de personas, más 1,8 millones que son beneficiarios del programa del Adulto Mayor", dijo.



Ante ese análisis, el Presidente Petro aseguró que Uribe tenía "dos graves errores sobre reforma pensional tiene el expresidente Uribe: 1. Pensar que de las cotizaciones que paguen los afiliados vamos a hacer gasto del gobierno diferente a pagar pensiones a los afiliados y 2. Pensar que en 40 años vamos a mantener una economía improductiva".



Petro, ante las dificultades que detalló Uribe, fue enfático en que el sistema pensional que su Gobierno está promoviendo sí será sostenible en el futuro para los colombianos y que "los criticos de la reforma siempre dicen que porque la población será más vieja en varias décadas, estallará la deuda pensional. No es cierto: El cambio demográfico se mitiga con el incremento de la productividad y logrando que haya más cotizantes por superación de la pobreza".



Ahora, frente a lo manifestado por Petro, el Centro Democrático no solo se pronunció, sino que también emitió un documento en el que analiza cálculos de las cotizaciones de los colombianos; análisis que realizó el partido con cifras aproximadas y con el examen de documentos de Fedesarrollo, Anif, Asofondos y la Universidad de Los Andes.



"La Reforma Propone que todas las cotizaciones sobre los tres primeros salarios mínimos de ingreso vayan a Colpensiones. Esto llevaría a que los Fondos de Pensiones dejen de recaudar aproximadamente $18 billones de pesos de los $29 billones que actualmente recaudan. Estas cifras indican un faltante de recursos para crear el Fondo de Ahorro que propone la Reforma", dice el documento.



El partido, cuyo jefe es el expresidente Uribe, también realizó un análisis a al proyecto del Gobierno comparado con las cifras del Presupuesto Nacional relacionadas con los fondos de pensiones y el Programa del Adulto Mayor. Frente a ello, el documento indica que "creemos que con una economía que crezca por encima del 5% anual, sin leyes que le causen pánico a la inversión y al empleo, y un Estado austero, es posible cumplirle a los ancianos sin afectar más el futuro pensional".



Hasta ahora, el presidente Petro no se ha referido a las nuevas críticas a la reforma pensional de su Gobierno, esta vez realizadas por la oposición.

