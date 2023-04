Álvaro Uribe habló sobre las 'dificultades' que ve en la reforma pensional del Gobierno

Tras haber hecho sus análisis a las reformas a la salud y laboral, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, sigue ahora viendo los más y los menos de la reforma pensional que ya radicó el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.



En su documento titulado 'Dificultades pensionales', Uribe Vélez, indica que “indudablemente con la propuesta del Gobierno habrá más dinero para gastar ahora pero al costo de mayor endeudamiento futuro".



Según Uribe, del total de 21,5 millones de personas que trabajan en Colombia, solamente 12 millones son cotizantes activos del Sistema de Pensiones. Esto también indica que no se ha tenido una alta y sostenida tasa de crecimiento económico y de generación de empleo. Y reciben pensión 2,3 millones de personas, más 1,8 millones que son beneficiarios del programa del Adulto Mayor.



El jefe del Centro Democrático manifiesta además que hay tres problemas pensionales, un llegar a todos los ancianos vulnerables mayores de 65 años, 3,4 millones, con un apoyo de $ 223 mil mensuales, que equivaldría a multiplicar por más de 3 el presupuesto anual del rubro.



Lea aquí: Las necesidades de Cali y el Valle que poco son tocadas por aspirantes a Alcaldía y Gobernación



Dos, manejar un déficit pensional que oscila alrededor del 100% del PIB, con tendencia a agravarse por la reducción de personas que nacen, lo que conduce a que habrá menos cotizantes para pagar a los que reciben pensión; y, el alto subsidio que se paga en Colpensiones porque los aportes no compensan el valor

de la pensión.



Para Uribe, en los fondos de pensiones el único subsidio es para garantizar que no haya pensiones por debajo del salario mínimo -garantía de pensión mínima-, que se financia con parte de las cotizaciones, sin costo fiscal.



Y en ese tercer problema, estima que puede darse en bajas pensiones para los afiliados de ingresos medios, lo que necesitaría aumentos de cotizaciones, hoy casi sin espacio por los nuevos impuestos. “Los

fondos tienen un acumulado de $360 billones de pesos de propiedad de los afiliados, suma que podría ascender a US 86 billones de dólares. Esta suma significa seguridad para los futuros pensionados, defensa de la economía ante las crisis y fuente razonable de financiación del Gobierno y de los mercados

institucionales”.



Sobre el diseño de un Sistema de Pilares, dice que hay diferencias sobre el alcance del pilar solidario para apoyar a los más vulnerables, “mientras el Gobierno propone llevar a Colpensiones el ingreso de todos los cotizantes hasta tres salarios mínimos, y de ahí en adelante al Sistema de Ahorro Individual o de los Fondos, los analistas mencionados sugieren reducir a dos o incluso a un salario mínimo. En cualquier caso los fondos dejarían de recibir entre el 50% y más del 75% de sus ingresos, lo cual se traduciría en endeudamiento futuro para pagar pensiones”.



Lea además: Gobierno presentó el borrador de la nueva política para regular el servicio de energía



Estima además Uribe que el Gobierno propone crear un Fondo de Ahorro en Colpensiones, el cual es muy bajo bajo porque con sus nuevos ingresos primero habrá que pagar al Adulto Mayor y después compensar los $18 billones de pesos que recibe al año del Presupuesto Nacional.



“El Sistema de Beneficios Económicos Permanentes, BEPs, creado en 2005, se mantiene. A finales de 2022 contaba con más de un millón de vinculados o pequeños ahorradores, y 44000 personas ya recibían el beneficio permanente. No se entiende la cobertura tan baja cuando un 43% de los trabajadores colombianos reciben menos del salario mínimo. Indudablemente con la propuesta del Gobierno habrá más dinero para gastar ahora pero al costo de mayor endeudamiento futuro”.