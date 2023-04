Las necesidades de Cali y el Valle que poco son tocadas por aspirantes a Alcaldía y Gobernación

Lugares comunes, riñas y poca creatividad abundan en la precampaña electoral en Cali y el Valle. A poco más de seis meses de las elecciones de octubre nos debemos preguntar si los actuales candidatos (as) a alcaldías y gobernación darían la talla de cara al reto de gobernar.



Pasan los días y resulta escaso encontrar en el ramillete de candidatos ideas técnicamente robustas y pertinentes frente a los vacíos en gobernabilidad que padece la administración pública y que proyecten a nuestra región como una de clase mundial.



Sonará cliché, pero tenemos todo para serlo. En el caso de Cali, cuál de todos los actuales precandidatos ha comprendido el significado de la especialidad, a propósito de ser reconocidos por la ley desde 2018 como un Distrito Especial. ¿Comprenden qué significa que nuestra capital tenga los apellidos Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios?, ¿un epíteto más?, ¿un arreglo burocrático pendiente por resolver en dos gobiernos?, o tal vez la oportunidad de aprovechar y potencializar nuestros recursos endógenos, tejiendo alianzas por fuera de nuestros límites geográficos, impulsando actividades de diversificación productiva y la generación de nuevas empresas.



Álvaro Benedetti, consultor, estratega y analista político. Experto en planificación y desarrollo económico territorial. Foto: suministrada por el analista.

Y por los lados del Valle del Cauca, territorio eje de los 178 municipios y 4 departamentos de la región Pacífico: quién nos habla acerca de potenciar dinámicas subregionales: escalar iniciativas de clúster y encadenamientos productivos que apoyen actividades económicas con vocación exportadora o que incentiven las ventas de los productos o servicios en otros territorios del país y del mundo. ¿Seguiremos bajo la mínima de administrar pobreza, o buscaremos la máxima de gestionar riqueza?



Como para tantos la política y el populismo van de la mano, ¿cuál de todos superará el debate entre asistencialismo y la efectiva materialización de políticas sociales? Entre los más visibles, no es posible leer con claridad narrativas que comprendan que garantizar seguridad y convivencia, la inversión social y el fomento productivo, son complementarios y deben abordarse de manera integral.



Que las inversiones en salud, educación y vivienda, entre otras, son inversiones para el desarrollo y que, de hacerse con eficiencia y transparencia, tendrán un efectivo impacto en la cualificación del recurso humano y en la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos para los más pobres. Por desgracia, una parte de nuestra dirigencia persiste en el error de creer que hay que atender primero la inversión social y luego la inversión en fomento productivo, cuando en realidad son ofertas paralelas y no demandas excluyentes.



En lugar de reñir por nimiedades políticas, o jugar a atraer votos con la corriente de la polarización, cuáles están ocupados en fortalecer las instancias de diálogo público-privado, en buscar acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el desarrollo sostenible, en hacer propicio el clima de inversión, el diálogo, la colaboración y el intercambio de información y conocimientos entre líderes, organizaciones e instituciones.



Más allá de su nicho electoral, ¿alguno se propone juntar esfuerzos entre los municipios y departamentos para enfrentar desafíos comunes? Con la inscripción definitiva de candidatos a partir de julio, ojalá se devele el camino de una política electoral apuntalada por líderes de verdad, con visión de progreso, transformación y que se sueñen un territorio equitativo, productivo y competitivo enfilado a integrarse con el mundo.