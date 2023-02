¿Juntas de Acción Comunal a cargo de instalar fibra óptica? La propuesta de Petro que desata polémica

Una nueva controversia desató el presidente Gustavo Petro luego de proponer que la fibra óptica de internet sea instalada por las Juntas de Acción Comunal y no por empresas especializadas en tecnología.



Durante un encuentro con las JAC de Norte de Santander en la tarde de este jueves, el Mandatario aseguró que, los jóvenes que saben de tecnología podrían instalar fibra óptica en sus comunidades, y no empresas de este sector como normalmente se hace.



“¿Esas redes de fibra óptica quién las pone? Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, cuestionó Petro.



Igualmente, el Presidente destacó la importancia de tener acceso a internet y señaló que la fibra óptica es el modelo que, según él, permite de forma más sencilla acceder a la red.



“Si mi celular no está conectado, me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión, que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia sin que lo veamos una señal", mencionó.



Según Petro, esta propuesta sería útil para las zonas del país a las que no llegan empresas de telecomunicaciones. “¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar?", dijo el Presidente en un planteamiento que calificó como el "resurgimiento del poder popular".



"Brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes y las jóvenes del barrio hagan el arte y lo transmitan. Que se pueda construir una comunidad que no solo reciba información, sino que entregue información en todo el país. Sería el surgimiento del poder popular”, dijo Petro.



Desde la oposición, las reacciones a esta polémica propuesta no se hicieron esperar. A través de redes sociales, varios líderes políticos de otras corrientes catalogaron la intervención del Presidente como un desatino.



"@petrogustavo no decepciona. Cada disparate supera al anterior.¡Pobre Colombia!", escribió en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara Andrés Forero.



“¿Y esas redes de fibra óptica quien las pone? Entonces estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar, o no se qué. ¿Y por qué no la puede poner la acción comunal?”@petrogustavo no decepciona. Cada disparate supera al anterior.



¡Pobre Colombia!pic.twitter.com/lXqbMwqehf — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) February 17, 2023



​Por otro lado, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, dijo con tono irónico que con esta sugerencia del Presidente se solucionarían los problemas de conectividad del país.



"Solucionado el problema de la conectividad en Colombia. Las juntas de acción comunal que no son expertas en redes de internet, ahora por mandato de Petro pondrán fibra óptica e internet ancestral", trinó Cabal.

Solucionado el problema de la conectividad en Colombia. Las juntas de acción comunal que no son expertas en redes de internet, ahora por mandato de Petro pondrán fibra óptica e internet ancestral 😨 pic.twitter.com/YbuH9WpQA6 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 17, 2023



Desde la cuenta oficial del partido Cambio Radical, defendieron que las Juntas de Acción Comunal tienen derecho a una red de calidad y tildaron de "chambonada" lo expuesto por Petro.

#EsUnaLocura la de @petrogustavo 😵‍💫: que las Juntas de Acción Comunal (JAC) instalen solas la fibra óptica para su internet. Tan fácil como agregar más 🥔 a la olla comunitaria 🫣.

Las JAC merecen respeto y una conectividad de calidad, no una chambonada de esas. pic.twitter.com/9RcwEUVgF0 — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 17, 2023



El excandidato a la Presidencia Enrique Gómez fue otro de los detractores de Petro que criticó su propuesta en redes sociales. Según él, esto podría generar una disputa entre el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones.



“El problema con aparentes discursos sin sentido de Gustavo Petro es que crea enemigos inexistentes, en este caso proveedores tecnológicos y le dice a las comunidades menos preparadas que pueden vencer a ese ‘adversario’ desde sus limitaciones. Es un dictador en ciernes peligroso”, indicó.