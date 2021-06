Juan Camilo Restrepo se posesionó como nuevo Alto Comisionado para la Paz

Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente de la República, Iván Duque, posesionó a Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para La Paz. Durante la ceremonia, el mandatario reiteró al ELN que para iniciar un proceso de paz debe dejar toda acción criminal y liberar a los secuestrados, así mismo, reiteró que los bloqueos, en el marco del paro nacional, son un delito.



“Cuando no se reconocen los hechos, porque se buscan narrativas divisorias, ahí nos damos cuenta de los riesgos de la manipulación de la paz con objetivos políticos. Usted tendrá todo el apoyo para seguir construyendo espacios creíbles, donde podamos ver a los ojos al colombiano y decirle que el camino a una paz creíble comienza con la suspensión de los actos criminales y no que el ruido de las armas permita un espacio de aproximación de posiciones”, dijo el mandatario.



Así mismo, y sin nombre propio, se refirió a otros procesos de paz: “la paz en muchos momentos de la historia ha sido manoseada, ultrajada, adecuada o sometida por intereses de carácter político, electoral o electorero, y eso ha generado fractura en la sociedad colombiana, uno no puede vivir una sociedad democrática entre amigos y enemigos de la paz, porque eso solo representa un talante maniqueo para ahondar las divisiones y profundizar odios en nuestra democracia y en una sociedad con una carta política donde se reivindica la paz como un deber de obligatorio cumplimiento. Los únicos enemigos de la paz son los que a través de las armas tratan de arrebatar la vida y bienes de los colombianos”.

Según el mandatario, “la paz con legalidad no está ideologizada ni sesgada, ni sujeta a interpretaciones amañadas, la paz con legalidad interpreta el sano equilibrio de nuestro escudo de libertad y orden”.



El mandatario criticó otros procesos de paz en la historia. “En aras de la construcción de la paz se pueden concebir herramientas transicionales, pero esta no puede ser la ausencia de una sanción efectiva, puede ser la reducción de penas, incluso alternativas, pero se requiere proporcionalidad y no generar una relativización moral en la sociedad, por eso la justicia implica que sea reconocida por la sociedad”.



Por último, se refirió a la protesta social, según dijo, este es un derecho que se debe proteger y garantizar, “pero a los hechos de violencia tenemos que enfrentarlos con toda la capacidad y rigor, y con la exigencia en materia de derechos humanos, es importante que reivindiquemos derechos sin vías de hecho y sin violencia rechazando los bloqueos, preocupa que haya voces para legitimarlos, como si la violencia fuera el mecanismo para acercarse al Estado”.



Advirtió que “nadie tiene derecho a quitarle el trabajo el abastecimiento o el oxígeno a otro, tenemos el deber de respetar los derechos de otro, bloquear es todo lo contrario frente a un deber humano, la sociedad debe ser clara y perseverante porque lo que buscan algunos es instituir esa práctica para hacerla pulular de aquí en adelante y hacer de ella un mecanismo legítimo de presión al estado quien bloquea atraer la atención del Estado está sometiendo al estado y a la sociedad a una extorsión”.

El nuevo comisionado

Juan Camilo Restrepo Gómez nació en Medellín y es abogado egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con especialización en legislación tributaria.



Se ha desempeñado como Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Viceministro de Relaciones Políticas en el Ministerio del Interior, asesor legislativo del Ministerio de Defensa y director del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia.



En los ámbitos público y privado ha sido promotor de los temas territoriales y del trabajo comunitario.