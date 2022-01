Ingrid Betancourt vuelve a la 'arena' política, ¿podrá ganar la consulta del centro?

Ingrid Betancourt ya fue candidata presidencial, goza de un reconocimiento a nivel nacional, la gente conoce su trayectoria y adicionalmente cuenta con unas banderas que ha trabajado y discursivamente ha logrado posicionar, como la lucha contra la corrupción, los temas medio ambientales y, por su secuestro, ella representa a las víctimas del conflicto armado en Colombia”.

Así analiza la politóloga María Alejandra Arboleda la llegada de la exsenadora Íngrid Betancourt a la contienda presidencial, como parte de la Coalición Centro Esperanza, a la cual se le acusaba de no incluir mujeres.



Agrega que la líder del partido Oxígeno Verde, al cual el Consejo Nacional Electoral le revivió hace poco la personería jurídica, “es una figura interesante, que viene a refrescar todo el proceso en esa coalición”.



“Colombia ha tenido malas opciones, la extrema derecha, la extrema izquierda, pero nosotros hemos decidido unirnos, tenemos nuestras diferencias, pero lo que nos une es más importante para acabar con el sistema de corrupción, para mí es un privilegio, es volver a empezar para cambiar”, dijo por su parte Betancourt ayer al anunciar que se medirá con sus compañeros de la Centro Esperanza en la consulta del 13 de marzo.



También señaló que sus ideales son los mismos que hace 20 años, cuando intentó llegar a la Presidencia y fue secuestrada por las extintas Farc.

Lea además: Óscar Iván Zuluaga: "la prioridad es que no llegue al país el populismo de izquierda"

"Quedan

muy bien representadas las mujeres colombianas en este proyecto

de unidad democrática. Bienvenida, apreciada Ingrid”.

“Tenemos en la coalición personas extraordinarias que nos van a ayudar a conseguir esas reformas, tenemos que hacer la tarea de limpiar la Administración, organizarnos, darle espacio a todos lo que quieren ayudar”, precisó detallando que trabajará en contra de la desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la corrupción, según ella, el peor flagelo que afecta a los colombianos y que por culpa de él muchos no tienen empleo, vivienda ni alimentación.



La exsenadora indicó que trabajará igualmente por las víctimas que aún no han sido reparadas: “Todos los colombianos tenemos derecho a que se nos haga justicia, he venido a exigir que se indemnicen, se compensen y se reparen a cada padre, madre en todas las familias de nuestro país”.

​

Lea también: Dilian Francisca Toro anunció que no será precandidata presidencial

Precisamente, Bibiana Clavijo, experta en marketing político de la Universidad del Rosario, destaca que Ingrid Betancourt es una de las víctimas más icónicas del conflicto colombiano, aunque considera que sus oportunidades en la consulta popular son inferiores a las de otros candidatos que vienen en carrera desde hace varios meses, como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, por lo que en su concepto “podría figurar como una imagen a la Vicepresidencia de la República”.



Pero la exsenadora no fue la única candidata que ayer adhirió a la coalición de centro. También llegó el exministro Luis Gilberto Murillo.



“La decisión de @IBetancourtCol y @LuisGMurillo de participar en la consulta presidencial de la @CoaliEsperanza es una muy buena noticia para el centro político y la apuesta por un cambio tranquilo para Colombia. Su aporte al debate será muy valioso”, dijo el también precandidato por esa fuerza política Juan Fernando Cristo.