Dilian Francisca Toro anunció que no será precandidata presidencial

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, le cerró definitivamente la posibilidad de ser candidata presidencial, al anunciar hoy que no tendrá esa aspiración, con lo cual ese partido dará el aval para la consulta de Equipo por Colombia al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Toro, en un video que publicó, sostiene que “a lo largo de mi vida siempre he servido a mi región y al país de la mejor manera posible, sin embargo y por primera vez en mi trayectoria pública el cuidado de mi familia está por encima del agite de una campaña política en cabeza propia y siento el llamado del corazón que me dice tengo que privilegiarlos en estos momentos”.



Explicó además “he tomado la decisión de no ser candidata en la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo, esa decisión ya la he socializado con la bancada de mi partido y hemos decidido que llevaremos un candidato a la consulta que estaremos anunciado prontamente”.

Hoy quiero compartir con todos los colombianos algunas reflexiones y en especial, una decisión importante que he venido analizando en el transcurrir de estos meses. Me encuentro ante un llamado de atención entre el corazón y la razón, el cual privilegia el bienestar de mi familia pic.twitter.com/VtpDKWKflp — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 18, 2022

Toro señaló además que sus objetivos, además de la familia, es fortalecer a la coalición, “creo profundamente en esta coalición, lucharé para que podamos escoger al mejor candidato para competir por la Presidencia de la República, que esté alejado de los extremos, que privilegie a los ciudadanos, que asuma el cambio dentro del respeto de la institucionalidad, al democracia y las libertades”.



Insistió en que se de un gran acuerdo nacional para sacar adelante los retos que necesita el país, para dar soluciones y lograr las transformaciones que requiere el país.



El anuncio de la postulación de Enrique Peñalosa se dará en las próximas horas, aunque su nombre no será compartido por toda la bancada del partido.



Con la negativa de Óscar Iván Zuluaga de no ir a esa coalición y el anuncio de Dilian Francisca Toro de no ser candidata, la consulta de la centro derecha tendrá como sus aspirantes Federico Gutiérrez, David Barguil, Alex Char, Enrique Peñalosa y Aydee Lizarazo. Está por decidirse si llega el otro candidato presidencial por los cristianos, John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres.