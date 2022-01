Óscar Iván Zuluaga: "la prioridad es que no llegue al país el populismo de izquierda"

“Las puertas de nuestro partido siempre están abiertas. En la vida pública me ha gustado construir consensos. Las elecciones de primera vuelta están a cinco meses y siempre estaremos pensando en qué es lo que le conviene a Colombia no solo para defender la democracia y la libertad, sino para evitar que llegue el populismo de izquierda”.



Así se pronunció ayer Óscar Iván Zuluaga, candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, luego de que públicamente se apartara de la coalición Equipo por Colombia, luego de que algunos de sus integrantes reconocieron que no están de acuerdo con la llegada del uribismo a la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.

Usted ha dicho que estas presidenciales no las ganará un solo partido sino una coalición. ¿Cuál es la alternativa ante el distanciamiento con Equipo por Colombia?

Sigo creyendo que el camino es construir consensos para poder evitar que a Colombia le llegue el populismo de izquierda en las presidenciales. Desde el inicio hablé de la necesidad de una coalición, pensando en los superiores intereses del país y por eso hicimos ese acercamiento con Equipo por Colombia. El tiempo ha pasado, no se ha tomado ninguna decisión y los señalamientos de algunos de ellos de manera pública han descalificado lo que representa el Centro Democrático y eso me dio la razón para tomar la decisión de no estar en dicha coalición. Pero las puertas de nuestro partido siempre están abiertas. En la vida pública me ha gustado construir consensos. Las elecciones de primera vuelta están a cinco meses y siempre estaremos pensando en qué es lo que le conviene a Colombia no solo para defender la democracia y la libertad, sino para evitar que llegue el populismo de izquierda.





¿Pero el Centro Democrático tiene la fuerza necesaria para llegar solo a la Presidencia?



Eso lo determinará el transcurso de la campaña política. El uribismo es un partido de lucha, hemos estado siempre en la calle. Desde que fui proclamado candidato del partido estoy recorriendo el país con mi programa ‘Soy todo oídos’, porque cuando uno escucha al ciudadano, siente su tragedia, sus preocupaciones, eso le permite tomar decisiones sobre cuál es el mejor camino no solo para ganar elección presidencial sino para tener la certeza de que a Colombia no le va a llegar el populismo de izquierda.



El argumento de algunos miembros de Equipo por Colombia es que ellos no representan la extrema derecha y el Centro Democrático sí...



Yo respeto mucho a cada integrante del Equipo por Colombia, son personas a quienes conozco desde hace años, pero lamentablemente no se ha dado ninguna decisión. Las señales que hemos recibido no nos han permitido tomar otro camino a no estar en dicha coalición. El uribismo es un partido que ha defendido a Colombia en momentos de mucha adversidad.

Los colombianos no pueden ignorar lo que significaron los ocho años del presidente Uribe para quitarle el país a las garras al terrorismo, recuperar la confianza de inversión, las posibilidades de empleo y los programas sociales. Esa historia sigue vigente, el país tiene un reconocimiento de ella y no podemos estar dependiendo de indefiniciones políticas. Hay momentos en que hay que actuar y decidir, la solución de los problemas de los ciudadanos no da espera.



¿No cree que ese distanciamiento podría terminar por beneficiar precisamente al candidato de la izquierda, Gustavo Petro?



Reitero que hemos estado siempre abiertos a trabajar en búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda. Ese sigue siendo nuestro propósito. La primera vuelta está muy lejana todavía, faltan cinco meses, y nosotros estamos abiertos a hablar y construir salidas para darle a los colombianos esa tranquilidad.



¿Al decir eso todavía se refiere a Equipo por Colombia o a otras fuerzas políticas del país?



Estamos abiertos a que, con cualquier sector o líder político, nos podamos sentar a hablar, discutir y encontrar salidas. Siempre ha sido nuestro talante y esta no es la excepción, porque lo primero que hay que proteger es que a Colombia no le llegue el populismo de izquierda. Ese es un propósito que nos debe convocar a todos, hay que encontrar el mejor camino en su momento y esperemos que eso ocurra con el paso del tiempo.



Se dice que una de las estrategias a las que recurriría el uribismo para sacar adelante esta candidatura sería alejarse del Gobierno Duque, ¿qué opina?

Ese no es nuestro parecer. Hemos señalado que hay cosas muy positivas del Gobierno, que le están ayudando al país: el éxito del programa de vacunación, el manejo del covid, la reactivación económica, se está generando empleo, el programa de Ingreso Solidario y el de la Matrícula Cero, los subsidios de vivienda. Son muchos programas que hoy le están mejorando las condiciones de vida a millones de colombianos. Por supuesto que tenemos que reconocer errores, dificultades y proponer ideas innovadoras.



Yo le vengo contando al país una propuesta de jardines infantiles que está despertando el entusiasmo de las madres, el llevar el inglés a los colegios públicos desde la primaria, que le da tranquilidad a los jóvenes que sueñan con terminar su bachillerato hablando inglés, y la propuesta con el Sena y las universidades de hacer realidad la doble titulación, que todo joven, al terminar el grado once, tenga el título de bachiller académico y técnico. A eso nos vamos a dedicar, por que quiero ganar la Presidencia para ayudarles a los colombianos a mejorar sus condiciones de vida.



¿Este impasse con Equipo por Colombia parece estar logrando que se borren las rencillas que quedaron en algunos sectores del partido tras su escogencia como candidato del Centro Democrático?



Yo me gané la candidatura del Centro Democrático en un proceso transparente y con un amplio margen, y creo que el acto del sábado unifica al partido. La presencia de precandidatos, del propio expresidente Uribe y de aspirantes a las listas del Congreso muestra que es un partido unificado.



Esta decisión fortalece al uribismo, le da energía, lo saca a las calles a dar esta batalla en la defensa de sus ideas y a conectarnos con los ciudadanos para la solución de sus problemas de seguridad, de empleo y de carestía para poder transformar el sector rural. Es fundamental que Colombia piense en ser un gran productor de comida y alimentos, no solo para los hogares colombianos, sino para exportar. Hay grandes oportunidades para nuestro país y eso transformaría el sector rural generando empleo y buenos ingresos, que es lo que necesita Colombia.