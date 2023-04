"Hay un diálogo de sordos": reforma a la salud sigue generando críticas pese a radicación de nueva ponencia

No para la polémica generada el pasado viernes tras la radicación de la nueva ponencia de la reforma a la salud del Gobierno, que contó con la firma de dos representantes a la Cámara de los partidos Conservador y la U, en contravía de la decisión de sus directores de rechazar el proyecto.



De hecho, el líder de los ‘azules’, Efraín Cepeda, se pronunció ayer sobre la ponencia que se presentó ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y aseguró, en diálogo con Blu Radio, que en la iniciativa “no se recogen los puntos que expresamos en su momento los tres partidos”.



Agregó que “hay un diálogo de sordos, a pesar de la buena voluntad del Presidente de la República y el Ministro del Interior para dialogar”, pero que cuando “eso llega a manos de la redacción de la ministra Carolina Corcho y sus asesores, los acuerdos verbales no aparecen plasmados”.



Cepeda también indicó que la decisión sobre cómo votará la bancada conservadora se tomará el próximo 11 de abril, cuando están citados los partidos a la discusión de la ponencia.



“No vamos en líneas medias, vamos en el sí o el no, o se acogen nuestras recomendaciones o ahí no estaremos”, dijo el líder de la colectividad.



Además, luego de que el presidente publicara unas fotos del documento con las firmas de varios representantes, entre ellos, Gerardo Yepes, del Partido Conservador; Camilo Esteban Ávila, de la U; Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico; Martha Jurado, de Alianza Verde; Germán José Gómez, del partido Comunes, y Juan Carlos Vargas, de las curules de paz, los directores de las dos primeras colectividades desautorizaron su participación.



“La firma del congresista Camilo Ávila en la ponencia de la reforma a la salud no fue consultada conmigo como directora de la U, el representante firmó bajo su responsabilidad”, indicó en su momento Dilian Francisca Toro.



A su vez, los conservadores mencionaron a través de la cuenta de Twitter oficial de la colectividad: “La firma del representante Gerardo Yepes en la reforma a la salud no representa la posición del Partido Conservador”.



En respuesta al rechazo de su partido, Yepes dijo en diálogo con la Revista Semana: “Uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace y la firmé porque soy un convencido de que en este país es urgente que se transforme el sistema de salud actual”.



También, desde varios sectores de la oposición rechazaron la forma en la que se radicó la ponencia, alegando que correspondía a una práctica irregular.



“Carolina Corcho se salió con la suya. Todo muy turbio. Habrían radicado la ponencia fuera del horario laboral y en vísperas de Semana Santa. Pediré los videos de la comisión para ver la hora real de radicación”, dijo el representante por el Centro Democrático Andrés Forero en su Twitter.



“Con la ‘mañosa’ radicación, la ministra evidenció su falta de escrúpulos”, añadió Forero.



Asimismo, el abogado Daniel Briceño observó que “cuando nadie estaba mirando o haciendo seguimiento, radicaron la ponencia de la reforma a la salud. Todo lo hicieron a escondidas, cuando no había funcionarios. Congresistas mañosos y torcidos”.



En ese sentido, la senadora opositora Paloma Valencia convocó a manifestaciones en contra del proyecto del Ejecutivo, tras los anuncios de los partidos Conservador y la U, en los que rechazaban la participación de sus integrantes en la ponencia.



“Amanecimos con un gobierno que irrespeta a los partidos, que convence, no sabemos de qué manera a los congresistas, para destruir el sistema de salud. Propongo una nueva marcha por el respeto, por el deseo de que se construya sobre lo construido y por nuestro sistema de salud”, dijo la senadora el fin de semana.



En respuesta a las críticas, el Ministerio de Salud señaló en un comunicado que “el texto de la ponencia, cuyo fundamento es resolver los problemas cotidianos de usuarios y pacientes que padecen las barreras de acceso y reducir la mortalidad, recoge propuestas planteadas en las reuniones con sectores políticos como los partidos Liberal, Conservador y la U”.



Además, mencionan que el documento propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, asuma como pagador único del sistema de Salud y efectúe los giros directos a los prestadores de servicios de salud.



“Se establecen mecanismos para ordenar las fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el Estado’”, dice el comunicado.



De otro lado, el presidente Gustavo Petro alertó ayer sobre la existencia de sectores que quieren detener los cambios en el país: “Son quienes han condenado a Colombia a la violencia, la desigualdad y la corrupción los que hoy quieren detener las reformas sociales. Hemos invitado al pacto social, pero para cambiar el país, no para continuar lo que no debe ser continuado”.