Partido Conservador definirá si apoya o no la reforma a la salud el próximo 11 de abril

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, anunció que la colectividad tomará decisiones sobre la reforma a la salud el próximo martes 11 de abril, cuando están citadas las bancadas a la discusión de la ponencia presentada a la Cámara.



Cepeda indicó que al interior de la bancada no hay ningún parlamentario que “esté defendiendo a las EPS”, por el contrario lo que se defiende es “la salud de los colombianos”, por lo que dijo que se debe “construir sobre lo construido”.



“La decisión oficial y de fondo en bancada, que será obligatoria, se tomará el martes 11 de abril, que no será, les aseguro, al menos no en la opinión del presidente del partido, para dejar en libertades”, manifestó Cepeda en diálogo con Blu Radio.



El jefe de la colectividad fue enfático en asegurar que ese día se está convocando a la bancada en pleno con los expertos para el análisis y toma de decisiones. “No vamos en líneas medias, vamos en el sí o el no, o se acogen nuestras recomendaciones o ahí no estaremos”, indicó.



El líder conservador señaló que, en su opinión, en el texto presentado para la ponencia ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes “no se recogen los puntos que expresamos en su momento los tres partidos”.



En la entrevista con el medio de comunicación, Cepeda tiró algunos dardos contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, al asegurar que en la cartera “hay un diálogo de sordos, a pesar de la buena voluntad del presidente de la República y el Ministro del Interior para dialogar”.



“Con el presidente Petro y el ministro Prada nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos encontrado que se pueden hacer consensos, pero cuando eso llega a manos de la redacción de la ministra Corcho y sus asesores, los acuerdos verbales no aparecen plasmados”, señaló.