Francia Márquez estaría preparando una gira de alto nivel con decenas de delegados del Gobierno. La columnista de El Tiempo María Isabel Rueda reveló este domingo que la Vicepresidenta planea visitar varios países de África en las próximas semanas.



“La vicepresidenta arrancará próximamente en un avión de la Fuerza Aérea, me dicen que con una comitiva de 60 personas a visitar varios países del África", aseguró Rueda.



En la columna titulada La Esponja, la comunicadora también señaló que la delegación colombiana visitará "Senegal, donde no tenemos embajada; Sudáfrica, Kenia y Etiopía, sede de la Unión Africana, donde gastaremos una plata importante abriendo nueva embajada".



Además, dijo que la comitiva no solo incluirá delegados de Cámaras de Comercio, sino que posiblemente asistirán ministros, como el canciller Álvaro Leyva, e incluso artistas harían parte de la comitiva.



Aunque Rueda resaltó que la Vicepresidenta busque mejorar las relaciones con los países de ese continente, como "digna representante del pueblo afrocolombiano", también cuestionó que tantas personas acompañen este 'tour'.



“A quienes nos parezca una comitiva exagerada, más parecida a un gran safari que a una diligencia diplomática, pues de malas”, concluye la columna de Rueda, aludiendo a la polémica frase de la Vicepresidenta luego de que la cuestionaran por sus viajes en helicóptero a Dapa.



En su momento, Márquez explicó, en diálogo con Semana, que el helicóptero es una medida de que se tomó por las amenazas contra su seguridad y la de su familia.