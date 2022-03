Gustavo Petro le solicitó al CNE y a la Registraduría un nuevo reconteo de votos

Luego de estar casi terminado el conteo final de los votos para las consultas interpartidistas, el candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro denunció que, según los cálculos de su partido, en aproximadamente 29.000 meses de votación no se registró ningún voto por esa coalición, hecho que asegura es imposible.



“Con un sistema de detección temprana que estrenamos, hemos detectado 29.000 mesas de 112.000 que hay en todo el país donde no existe un solo voto por el Pacto Histórico, eso no es posible dada la magnitud de la votación ya demostrada, allí ya se están haciendo los procedimientos del caso para abrir esas mesas y contar voto por voto”, expresó Petro en declaraciones.

El candidato les solicitó a las entidades electorales de Colombia, es decir a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE), que los apoyen y faciliten el nuevo conteo para verificar si podría presentarse un posible robo de votos o para determinar si hay un “gato encerrado”.



“Hay 23.000 mesas en donde los jurados, puede ser por equivocación, al ponerle el voto a cada candidato en listas abiertas, el Pacto no tuvo listas abiertas, le suma también el logo a cada candidato y entonces van duplicando, triplicando, cuadruplicando la votación por agregar la votación del logo a cada candidato, eso infla los datos de manera errónea o falsa de listas abiertas”, expresó el candidato presidencial.



Petro reiteró nuevamente, como lo había hecho antes de las elecciones, que el riesgo de fraude electoral no se presentaba en el software de escrutinio sino en las mesas en donde se hace el conteo de los votos.