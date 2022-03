Críticas a Ingrid Betancourt por hablar sobre episodio de salud mental de Gustavo Petro 

Un día después de las elecciones de las consultas interpartidistas, los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro, protagonizaron un agitado debate en el que hicieron varias declaraciones que han causado polémica.



En un debate organizado por el periódico El Tiempo y la Revista Semana, los candidatos se lanzaron ataques personales, los cuales han sido criticados por varios usuarios en redes sociales.



Uno de estos momentos fue cuando Betancourt reveló un supuesto episodio de depresión de Petro, cuando ella lo había visitado en Bélgica años atrás.



"Cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión tirado en el piso sin poder moverse; es decir, no me voy a meter en tu vida privada", expresó la candidata.



De inmediato, le llovieron fuertes críticas a Betancourt en redes sociales, pues muchas personas consideraron una falta de respeto el haber mencionado un tema personal de la vida del candidato, algo que él mismo negó en el debate que hubiera pasado.



De igual forma, la candidata criticó a Petro por “asociarse” con Piedad Córdoba, además, acusó a Petro de tener al lado al partido Comunes, y Petro le contestó: “No me calumnies”.



"El problema está en que Petro acepte y se asocie con Piedad Córdoba, por los réditos que le produce sin importar que es tramitadores de secuestros", dijo Betancourt.



Petro le preguntó a Betancourt qué hizo en el año 2.000 cuando "Estados Unidos invadió Irak" y la candidata le respondió que ella "estaba en la selva, secuestrada por tus amigos".



Por su lado, Petro le recriminó las críticas que estaba haciendo ella contra el expresidente César Gaviria, pues Petro le recordó que ella fue parte de ese gobierno.