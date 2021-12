Gustavo Petro le dio la razón a Francia Márquez por lo ocurrido con la lista al congreso

Cuando ya no es posible cambiar las listas de candidatos al Congreso, el aspirante presidencial Gustavo Petro le dio la razón a la también candidata Francia Márquez en su reclamo porque no se haya incluido un candidato de su movimiento en el puesto 11 de la lista al Senado del Pacto Histórico.



Petro, sin embargo, culpó al colegio electoral del Pacto Histórico por el error.



“Francia Márquez tiene toda la razón a su reclamo. El colegio electoral del Pacto se voló el renglón étnico. Lo hizo por contradicciones internas de los partidos, pero supeditó un principio general: la inclusión de la diversidad étnica de Colombia”, dijo.



Petro también terció en la controversia en redes, surgida entre los seguidores de Márquez y la candidata al senado Isabel Cristina Zuleta, quien se declaró como negra, a pesar de que el color de su piel es blanco.





Lea además: Murió el cineasta caleño Jaime Osorio Márquez, tras aplicarse la eutanasia

“Isabel tiene la razón, tiene raíces negras, como muchos de nosotros, y es una gran líder femenina protectora de la naturaleza, el agua, y la lucha contra la corrupción. Me quedo al lado de Francia y de Isabel Zuleta. Me quedo al lado del Pacto Histórico”, afirmó Petro.



Con estas declaraciones, el candidato de Colombia Humana busca poner fin a la controversia entre su partido y el movimiento de Francia Márquez por el tema afro.



Petro y sus seguidores han sido acusados por los seguidores de Márquez de racistas y de aplicar las mismas prácticas de la política tradicional que tanto critican.



Petro aseguró que detrás de la controversia hay una estrategia de la derecha, que busca dividir al Pacto Histórico.



“Exijo respeto a estas enormes mujeres y lideresas sociales. Dejen algunos de ustedes, de caer en las trampas que las redes de la extrema derecha les tienden para dividirnos. Nuestras redes son de seducción, argumento y afectos, no son del odio”, dijo.

Lea también: Linares se disculpó y dijo que no le consta que Santos llamara a magistrados por caso Uribe