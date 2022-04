Gustavo Petro juró ante una notaría que no expropiará a nadie si es elegido Presidente

Ante las masivas críticas que ha recibido el candidato presidencial de la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, porque supuestamente planea expropiar los bienes de los colombianos más ricos, el candidato, en compañía de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmó un documento en la Notaría 17 de Bogotá en el que se compromete que en un eventual Gobierno no expropiará a ningún colombiano.



“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad”, aseguró Petro desde la Notaría.

Además, reiteró: “Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.



El candidato presidencial aseguró que no expropiará las riquezas y bienes de los colombianos y también invitó a los demás aspirantes a la Presidencia a adquirir el mismo compromiso debido a que con el pasar de los años se ha visto por parte de otros Gobiernos la expropiación.



“El Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos, mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso. Eso también es expropiación y, si los colombianos y colombianas me eligen presidente, no la permitiré bajo ningún motivo”, aseguró Petro.