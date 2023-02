Gobierno radica proyecto de ley para la ratificación de protocolo contra la tortura

En cabeza del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fue radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley para la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.



El proyecto pretende nuevamente emplear el protocolo que tiene como objetivo principal prevenir la tortura y abriendo los lugares de detención al escrutinio por parte de entidades independientes.



El protocolo fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre del año 2002 y entró en vigor el 22 de junio del 2006.



En medio de la radicación del proyecto, el canciller Leyva expresó que estará personalmente pendiente de prevalecer los derechos humanos de los colombianos y de velar por el cumplimiento de los mismos.



“Tomo este acto como algo absolutamente importante, porque en todo lo que tiene que ver con la paz nos interesa la verdad, las víctimas, la reparación y la no repetición. Este es un acto que convoca a la no repetición”, expresó el Canciller en medio de su radicación.



Y enfatizó: “No repetición de la vagabundería institucional de archivar estos proyectos y dejar que pasen años y años sin moverlos, como si los derechos humanos no fueran algo absolutamente central en la valoración de lo que significa la dignidad de la persona humana”.



El ministro además recordó su compromiso con la política de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, además aprovechó para hacerle un nuevo llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



“Para que actúe de fondo en materia de justicia, sin que le tiemble la mano y sin consideración de quien pueda ser imputado. No importa su condición, su origen, su estatura social o su nombre”, afirmó el canciller.



La Cancillería dio a conocer que son pocos los Gobiernos que han ratificado el protocolo que busca preservar los derechos humanos.



Frente al proyecto, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó: “Celebro la radicación del protocolo contra la tortura. Se augura éxitos a Álvaro Leyva con este proyecto, este Gobierno se encargará de devolver la esperanza a la ciudadanía y defender los derechos humanos, es una de nuestras prioridades”.