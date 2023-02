MinSalud reconoció que Reforma a la Salud está incompleta y pidió regulación a los médicos

Este martes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, informó en el Conversatorio sobre la Reforma Estructural que debe hacerse al sistema de salud, que el articulado oficial no se ha presentado al Congreso de la República porque no está listo.



“Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible, la razón por la que no se le ha presentado al país es, justamente, que si la presentamos incompleta van a decir que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces nosotros consideramos lo más prudente, ya con el documento completo, cuando ya esté, hacer la presentación en la radicación del proyecto de ley”, indicó la jefe de la cartera.



Es de mencionar, que en días anteriores, la jefe de esta cartera, anunció desde el Ministerio de Hacienda, se están revisando los últimos detalles fiscales de la reforma a la Salud, por lo que subrayó que el Gobierno no pretende hacer una imposición de la reforma, ya que según ella, "no es su estilo".



Por lo anterior, se espera que próximamente se realice en el Congreso una gran discusión al respecto.



De la misma manera, Corcho aseveró que cualquiera que sea la reforma que se lleve a cabo en el país, nunca va a tener contenta a toda la población, por lo que acotó que los acuerdos deben hacerse sobre las bases fundamentales o no habrá consenso.



Cabe mencionar que después del encuentro, Corcho se reunió con el presidente de la República y la misión especial de la Organización Mundial de la Salud, OMS, encargada de dar una revisión técnica a la reforma.

Regulación a los médicos

Luego de que Corcho participara en el Foro de Salud de Bogotá, algunas de sus declaraciones generaron polémica en el gremio de la salud y algunos sectores políticos, por el desconocimiento del texto.



“Porque cada prestador de servicios va a tener una junta reguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal no son los alcaldes y gobernadores, son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce a la demanda en el nivel primario”, señaló la Ministra.