Gobierno presentó su reforma pensional: estos son los pilares de la propuesta

Durante la instalación de la subcomisión de reforma pensional, el viceministro encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, presentó la reforma integral al sistema de protección a la vejez, basada en la propuesta del presidente Gustavo Petro y que cumple con los ejes del Gobierno, entre ellos justicia social.



La reforma propuesta se basará en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.



Ante esta propuesta la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que “es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna que tenga unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.



Hernández agregó que “la reforma está pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población”. Durante la sesión también se acordó un próximo encuentro en la última semana de noviembre.



Con reforma pensional, AFP dejarían de recibir un flujo anual de más de $15,7 billones



Los fondos de pensiones obligatorias, que alcanzaron a junio un total de $335,1 billones en activos bajo administración con un crecimiento de 1,1% en términos anuales y un retroceso mensual de 2,8%, podrían dejar de percibir un flujo anual de más de $15,7 billones de implementarse la propuesta pensional del presidente, Gustavo Petro, que plantea que quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos coticen en Colpensiones.



Entre el planteamiento de Petro está la idea de liberar $13 billones del Presupuesto destinado a Colpensiones, a través de: primero, la contribución obligatoria a Colpensiones sobre la base de uno a cuatro Smmlv, bajo el régimen de prima media, y segundo, que las personas con ingresos superiores a cuatro Smmlv cotizarían el excedente en las AFP. De implementarse esta propuesta, y que los afiliados que devenguen hasta cuatro Smmlv coticen en Colpensiones, las AFP dejarían de percibir un flujo anual de más de $15,7 billones, según un análisis de Bancolombia.



Mismo caso pasaría si el tope se redujese a tres Smmlv, pues los flujos por aportes se reducirían en $14,8 billones, con dos Smmlv en $13,2 billones y con uno Smmlv en $8,3 billones. Lo anterior, teniendo en cuenta que así la persona cotice con un salario superior al tope establecido, hasta ese mismo tope tendrá que cotizarlo en Colpensiones y el excedente sí podrá seguir manteniéndolo en la AFP.



En este orden de ideas, y según se explicó en el informe de la dirección de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado de Grupo Bancolombia, si el tope supera los dos Smmlv, el flujo anual por aportes no sería suficiente para cubrir los pagos de las mesadas actuales, de manera que las AFP tendrían que liquidar parte de su portafolio de inversiones para obtener la liquidez necesaria para hacer estos pagos.