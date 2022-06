Gobierno presentó el Plan de Transición con el que harán el empalme con el nuevo Presidente

El equipo de empalme del Gobierno del presidente Iván Duque presentó oficialmente el Plan de Transición que se desarrollará con el equipo que designe el próximo presidente de Colombia que será elegido en las urnas el domingo 19 de junio.



“Expedimos la directiva que crea la estructura para el Plan de Transición con el que le enviamos un importante mensaje al país: el Gobierno Nacional estará en funciones hasta el 7 de agosto, por lo que se adelantarán reuniones para suministrar toda la información en detalle”, aseguró el presidente Duque en su cuenta de Twitter.



El equipo de empalme está conformado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero; y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia De La República (Dapre), Víctor Muñoz, destacó la importancia de que el proceso sea transparente y público.



Lea además: Tensión en diferentes sectores ante posibilidad de que seguidores de Petro no acepten una eventual derrota



“Hace más de un año el presidente Duque nos pidió a un equipo que revisáramos cómo se podía fortalecer este proceso para hacerlo lo más transparente, expedito, trámites que pudieran ser totalmente públicos, abiertos”, expresó la jefe de Gabinete.



El ministro de Hacienda destacó que el empalme con el Gobierno entrante será transparente en la facilitación y acceso a la información, deberá ser coherente, deberá tener una coordinación, será de buena fe para demostrar honestidad y lealtad y tendrá que evidenciase una calidad en la información.



“Los componentes de este empalme será una directiva presidencial, los informes sectoriales de balance de cierre de gestión y los informes de empalme de cada una de las entidades y un Datálogo que significa un repositorio, un aplicativo en línea que será de libre acceso para todos lo colombianos”, aseguró el ministro Restrepo.



La directiva presidencial emitida por el Gobierno le da creación a tres instancias de grupos y mesas de trabajo que estarán coordinando inmediatamente con el equipo del próximo presidente de Colombia.



Lea también: Rodolfo Hernández se encomendó a la Virgen de Chiquinquirá tras polémicas declaraciones



Entre las reuniones de alto nivel, se organizarán encuentros entre el presidente Duque con el presidente que sea elegido este domingo 19, junto a los coordinadores de empalme de ambas partes, también se reunirán los comités de transición Nacional, los subcomités secretariales y las mesas de trabajo.



“Los documentos que se van a presentar en estas reuniones serán publicados absolutamente todos, salvo que se tenga reserva en un caso en particular, algún documento de seguridad y defensa nacional, pero de resto toda la información que como Gobierno se entregue en el proceso de empalme será publicado una vez se surta la reunión de empalme”, aseguró el director del Dapre.



El Gobierno informó que serán entregados los documentos de empalme de más de las 180 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que incluirán el sector y estructura de las entidades, las normativas, reglamentos, cumplimiento de las políticas, ejecución presupuestal, los programas, proyectos, los asuntos jurídicos, entre otros.



También se entregarán 23 informes sectoriales de los Ministerios y departamentos administrativos que contienen las acciones realizadas en medio de la gestión del Gobierno Duque, los temas coyunturales de esas materias, los compromisos adquiridos, las reglamentaciones, etc.



Le puede interesar: "Los debates son buenos, Hernández y Petro deben ponerse de acuerdo": Duque



Toda la información recopilada en el empalme y los balances de las diferentes entidades podrán encontrarse en la página web Datálogo que contendrán los informes, documentos y procesos que se vayan desarrollando en el proceso de empalme.



“Todo el acervo documental de este Gobierno, en dónde están publicadas las directivas presidenciales, las leyes, los acuerdos, guías, procesos, resoluciones de forma abierta y transparente. Es un sistema donde pueden navegar cada uno de los informes de gestión”, informó la directora Botero.