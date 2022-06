Rodolfo Hernández se encomendó a la Virgen de Chiquinquirá tras polémicas declaraciones

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, visitó la Basílica de Chiquinquirá y aprovechó para reiterar su pedido de perdón a los colombianos por la alusión que hace unas semanas hizo de la Virgen María en un contexto inapropiado.



El Exalcalde de Bucaramanga, quien asistió a la Basílica en compañía de su esposa Socorro Oliveros y su mamá Cecilia Suárez, estuvo presente en un acto litúrgico en el que entregó una ofrenda floral dedicada a la Virgen.



Una vez llegó a la Basílica, Hernández se encontró con un grupo de sus seguidores, quienes habían organizado el acto religioso en el que el candidato presidencial aprovechó para encomendarse a la Virgen previo a las elecciones de segunda vuelta.



Durante su visita a la iglesia, Hernández se arrodilló para pedir perdón por las declaraciones que, según mencionó hace algunos días cuando ofreció disculpas por haber mencionado en un contexto político inapropiado, hirieron a la comunidad religiosa del país. Mientras el Candidato estuvo en el lugar, un pequeño grupo de personas se reunió a las afueras de este para protestar por sus criticadas declaraciones.



“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, expresó Hernández en dicha intervención Radio Nacional.



Cabe recordar que hace pocos días Hernández pidió perdón a los colombianos por la alusión que hizo a la Virgen María y aseguró que sus opositores y contrincantes tergiversaron sus palabras.



“Quiero pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen diciendo que yo invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me critican, no quise decir eso”, expresó Hernández.