Tensión en diferentes sectores ante posibilidad de que seguidores de Petro no acepten una eventual derrota

En unas elecciones cruciales como las de este domingo, donde se define el nombre del próximo presidente de Colombia, el miedo y la abstención entran a jugar un papel determinante en favor o en contra de los aspirantes al primer cargo.



Así lo consideran algunos analistas, quienes aseguran que no son hechos aislados los ocurridos en las últimas horas como la motobomba que explotó en Suárez (Cauca), los disturbios afuera de la Universidad del Valle y las denuncias sobre la presión de grupos armados en varios lugares del país para votar en favor de un candidato.



Con este tipo de actos delictivos se busca, aseguran, generar el caos y asustar a un grupo de electores para que no participe en la segunda vuelta presidencial porque el abstencionismo puede jugar en favor de un aspirante.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció este jueves mediante el Sistema de Alertas Tempranas que la entidad a su cargo tiene información sobre posibles manifestaciones sociales, restricciones a la movilidad en zonas rurales y urbanas, y una serie de disturbios que se estarían preparando para después del conteo de los resultados en varias partes del país, con el objetivo de afectar la segunda vuelta presidencial de este domingo.



Agregó Camargo que también tiene conocimiento de que a través de las distintas redes sociales hay un grupo de personas intentando generar temor e intimidación con información falsa, para evitar que los votantes ejerzan su derecho en la segunda vuelta presidencial.



“Un sistema que ha venido evolucionando y nos ha permitido el anuncio de posibles manifestaciones y disturbios después del preconteo en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Popayán, donde históricamente ha sido el epicentro de las protestas sociales”, explicó en entrevista radial el Defensor Nacional del Pueblo.

El comando de la Tercera Brigada aseguró que no han bajado la guardia desde la primera vuelta y que prueba de ello es que dieron de baja al jefe disidente alias 'Mayimbú'.

Un nuevo incendio

La más reciente polémica a través de medios y redes sociales frente a la posibilidad de que se vaya a incendiar el país fue la que protagonizó Sofía Petro, hija del candidato Gustavo Petro, quien señaló en una entrevista con el diario El País de España que en Colombia “Estamos conociendo quién es verdaderamente Rodolfo Hernández y no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”.



Sobre ese particular, el senador vallecaucano Gabriel Velasco, quien a través de twitter viene advirtiendo esta situación, agrega que “en los últimos días hemos visto desde el petrismo dos estrategias combinadas. La primera de ellas es sembrar la incertidumbre y la indignación con una narrativa de posible fraude, la cual es inexistente; pero hemos visto que la repiten sectores del Pacto Histórico y bodegas de redes sociales con el objetivo de deslegitimar una posible derrota electoral y a su vez legitimar la violencia que podría darse.



“La segunda estrategia es levantar la amenaza para buscar que las personas no acudan a las urnas o salgan de la ciudad. Estas se suman a una operación tortuga donde en teoría buscarían entorpecer la velocidad del voto en ciertos sectores. Mi invitación es a que no nos dejemos amedrentar con discursos y amenazas, salgamos temprano a votar y mostremos que Colombia no va a permitir la llegada de un proyecto del 'Todo Vale', como el que representa Gustavo Petro”, dice el congresista.

Con la Policía Militar se tienen tres puestos con 800 hombres dispuestos para respaldar actividades de seguridad en Cali, Jamundí, Yumbo y parte del Valle.

El analista y politólogo Gustavo Orozco considera que hay cierta afinidad de sectores radicales en ambos lados del espectro político por expresiones violentas y son sectores extremistas de ambos lados que justifican la violencia para sus fines políticos.



“En este caso en particular un cierto sector de la izquierda justificando las acciones violentas para avanzar en sus causas y creo que corremos un riesgo de que se repitan a futuro sobre todo con un gobierno que no resulte favorable a esas expresiones”, señala Orozco.



Para el analista Freddy Patiño lo importante es que los candidatos reconozcan los resultados del domingo y llamen a sus seguidores a hacer lo mismo con respeto.



“Lo más peligroso es que desde las campañas se esté vendiendo ya la idea de que hay un fraude en marcha para este domingo, como justificando lo que podría ser una posible derrota en las urnas y sentando las bases a un malestar que puede conducir a situaciones complejas”, dice Patiño.



Tanto Ejército como Policía Nacional han asegurado que tienen en marcha los planes para garantizar la seguridad en el momento previo a la jornada electoral y luego de que sean anunciados los resultados oficiales por parte de la Registraduría.

Las medidas adoptadas



El Ejército y la Policía explicaron este jueves en el Concejo de Cali que tienen ya establecido un plan de seguridad para el proceso que se avecina en segunda vuelta, y evitar desmanes en todo el territorio de acuerdo con las alertas que entrega la comunidad en algunos sectores de Cali teniendo como base el resultado electoral del domingo.



El Comandante de la Tercera Brigada, Brigadier General William Fernando Prieto, dijo que el dispositivo electoral será igual al que se desarrolló en la primera vuelta presidencial, con presencia de más de 3.700 hombres entre Cali y 40 municipios más.

Las autoridades en Cali se preparan con Migración Colombia en caso de judicializar miembros de bandas con presencia posible de venezolanos.



A su turno el Brigadier General Juan Carlos León, Comandante de la Policía Metropolitana, informó, que se han hecho trabajos de inteligencia partiendo de los hechos ocurridos en abril y mayo del 2021, realizando 89 capturas a personas vinculadas en hechos delictivos como: lesiones, hurtos, tráfico de estupefacientes, atentados contra la infraestructura y seguimos haciendo actividades diferenciales.



La presencia de las autoridades policiales se centrará en posibles focos de concentración como Puerto Rellena, la Loma de la Cruz, Sameco, el Paso del Comercio y la Portada al Mar, donde habrá dispositivos a partir de las 4:00 de la tarde del domingo.



Por su parte el concejal Juan Martín Bravo le solicitó ayer al presidente de la República, Iván Duque, militarizar la ciudad de Cali antes y después de la elección para salvaguardar y garantizar la seguridad a los caleños.