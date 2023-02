Gobierno anunció que convocará a mineros para construir un nuevo código del sector

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dio detalles este viernes en Cali sobre lo que será el nuevo Código de Minas, una iniciativa que tiene como propósito favorecer a los pequeños productores del sector y proteger los recursos naturales.



Al respecto, la funcionaria mencionó que este proyecto no será radicado este semestre, ya que se realizarán procesos consultivos tanto con comunidades mineras, a través de una gran convención nacional minera que se llevará a cabo en el mes de abril, así como en consultas previas "libres e informadas" con las comunidades indígenas y afrodescendientes.



"Una vez hayamos realizado esa ruta participativa de diálogo y de concertación estaremos listos para poder presentar ese nuevo código iniciando la siguiente legislatura", mencionó Vélez.



Le puede interesar: ¿Juntas de Acción Comunal a cargo de instalar fibra óptica? La propuesta de Petro que desata polémica



La Ministra explicó que el Código buscará generar nuevas oportunidades para los pequeños mineros, tradicionales e informales, que han tenido problemas para acceder a títulos mineros y a opciones asociativas en la minería. Según dijo, "se pretende que haya un ordenamiento minero donde ellos tengan una participación".



"Por ejemplo, en el campo, el 87% del oro de nuestro país viene de una minería que es no formalizada y eso tiene unos efectos, no solamente fiscales, sino también ambientales y sociales", subrayó.



Asimismo, manifestó que el Código será clave para la modernización minera, lo que permitirá mayor equidad y productividad en todo el sector.



Teniendo en cuenta que las regiones de Colombia son todas distintas, el código se enfocará en no homogenizar a los mineros.



Lea aquí: "Hay que desmovilizar los factores de violencia en el Valle": MinInterior en reunión Cali



"Frente a todas esas diversidades estamos construyendo un código que dé cuenta de todo y que no homogenice, que fue lo que pasó con el código anterior, ya que a los pequeños mineros les hacían las mismas exigencias que a los grandes mineros y eso genera inequidad. Entonces lo que queremos capturar en este nuevo código son las diferencias del tipo de escala de extracción, pero también del tipo de minerales y de las regiones" puntualizó.