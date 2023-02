Gobernadores expresaron las principales preocupaciones de las regiones al presidente Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con los gobernadores en la Asamblea General de Gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos (FND).



Frente al encuentro, que se llevó a cabo en Hotel Marriot de Bogotá, el presidente Petro aseguró que hablaron de la emergencia climática, la reforma a la salud desde el enfoque regional, la seguridad, las fronteras y el plan de desarrollo.



En el espacio, que fue privado, los gobernadores le expresaron sus preocupaciones al presidente frente a diferentes temas de gran relevancia en el país.



El presidente de la FND y gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dio a conocer que fueron cinco los gobernadores que le expusieron al presidente las diversas problemáticas que les aquejan en las regiones como la seguridad, las fronteras, la conexión aérea, la reforma a la salud, entre otros temas.



“Nosotros le manifestamos las preocupaciones que tenemos desde las regiones en el tema de seguridad, de grupos al margen de la ley en algunas regiones del país, pero finalmente no tenemos una respuesta contundente frente a esos temas”, explicó el gobernador en declaraciones.



Frente a la reforma a la salud, Jaramillo manifestó que el ejecutivo no les presentó ningún documento y los gobernadores se mostraron dispuestos a apoyar en consolidar el texto final.



“Debemos focalizar las respuestas del Gobierno hacia cada región y sus problemáticas (…) tenemos mucho por trabajar y estamos dispuestos desde la unidad, la legitimidad, la independencia. La idea es aportar, a lo que es bueno le vamos a llamar bueno, y a lo que no nos gusta pues obviamente vamos a fijar nuestras posiciones”, explicó Jaramillo.



El gobernador también expresó que le presentaron al presidente las diversas inquietudes que han surgido de los recursos y las figuras que tendrán los departamentos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Frente a la reforma a la salud, el presidente manifestó que el Gobierno tiene como ejes principales en la reforma a la salud el modelo preventivo y la atención primaria en todo el territorio nacional.



“Lo primero que hace es que la EPS no es el eje institucional, sino es el centro de atención primaria, que puede ser público o privado. O sea, la EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con centros de atención primaria”.



Por su parte, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, hizo un llamado particular frente al tema de la conectividad aérea y aseguró que el Archipiélago está padeciendo poca concurrencia debido a las fallas aéreas.



“Hoy las aerolíneas han decido dejar de viajar, una de esas Viva Air que ha cancelado más del 50% de sus vuelos, eso nos está afectando la economía, las visitas de los turistas, han dejado de llegar más de un 60% de los turistas que antes nos llegaban. Va a generar una crisis económica para nuestro Archipiélago”, explicó el gobernador.



Frente la seguridad del territorio, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresó que en su departamento y en otros se han aumentado las actividades delictivas.



“Lo que se está configurando es un incremento de las acciones delictivas de estos grupos al margen de la ley que están en el proceso de paz total y en el cese al fuego bilateral, aprovechando la confusión o la falta de claridad que hay sobre las reglas de juego y sobre la verificación de ese cese al fuego, eso es lo que le pedíamos al Gobierno”, explicó Gaviria.



Y reiteró el gobernador antioqueño: “Sienten el mismo aprovechamiento de estos grupos armados al margen de la ley para aumentar sus actividades delictivas y aumentar su control territorial, he escuchado a varios gobernadores que están palpando el incremento en el cultivo de coca”.



Finalmente, el mandatario colombiano también planteó que la Fiscalía General debería ser la que certifique la incautación de drogas en Colombia, para así medir la eficacia de la Fuerza Pública en esa materia.



“Es mejor que haya una entidad, que yo creo que la Fiscalía tendría la información suficiente, porque hay que denunciar eso, para certificar cuántas cantidades de material incautado llámese contrabando, cocaína, en un mes se produjeron y completarlo con el mes anterior, el mes que sigue, y mirar la eficacia de la Fuerza Pública”, explicó Petro.