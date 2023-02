Exministros y exviceministros piden explicaciones sobre la reforma a la Salud

En medio de la incertidumbre en torno al texto definitivo que tendrá la reforma de salud, un grupo multidisciplinario conformado por 7 ex ministros de salud y 11 ex viceministros radicó un derecho de petición ante la reforma que vienen adelantando, la ministra de salud, Carolina Corcho.



"El grupo es consciente de la necesidad de seguir en el empeño de mejorar el sistema de salud para que los colombianos gocemos de mayores garantías de acceso, oportunidad y calidad en la atención de salud. El propósito es contribuir para ello a partir de un análisis sobre el sistema de salud en el país, así como sobre las diversas propuestas que se planteen para mejorarlo", señalaron los exministros y exviceministros firmantes.



El requerimiento radicado por este grupo de ministros consta de 15 preguntas basadas en 5 elementos constitucionales, como la protección al goce efectivo de los derechos políticos de participación en el proceso de reformas legales, política pública en salud, medidas razonables y proporcionadas al avance progresivamente sin regresividad a la transición actual del sistema y por último, la sostenibilidad de esta reforma.



El grupo afirma no ser opositor del gobierno nacional, ni partidista, ni electoral, ni obedecer a la agenda política de ningún partido ni grupo. Sus miembros parten de que existen evidencias suficientes de mejoras importantes y avances adquiridos que la reforma estructural al sistema de salud debe identificar y mantener.



Así mismo, argumentan que una de las razones de este derecho de petición es proporcionar un debate técnico y amplio, pero sobre todo participativo que estimule un sólido consenso alrededor de la toma de decisiones, que involucran a un derecho constitucional como lo es la salud, partiendo de las afirmaciones que ha hecho el Gobierno Nacional, donde la ministra Corcho asegura que esta reforma ha sido ampliamente socializada.



“Lo cierto es que a hoy el país no conoce el articulado, hoy el país no ha sido escuchado frente a las propuestas. Es por eso que pedimos que la salud no sea ajena a los debates amplios que se dan como en las mismas reformas sociales donde si bien en la laboral y la pensional hoy no se conocen los articulados, sí están sentados en una mesa de trabajo conjunta entre los actores con el Gobierno presentando las propuestas”, señaló María Andrea Godoy ex viceministra de protección social para el año 2020.



Por su parte, el exministro de salud Fernando Ruiz aseguró que cualquier propuesta debe garantizarle a los colombianos que se va a mejorar el sistema de salud, que esta reforma no retroceda, que genere una amplia participación de los colombianos en el debate sobre este proyecto de ley y que mientras esa transición que se prevé al sistema, se garantice el acceso al derecho a la salud.



Por estas y otras razones, el grupo de expertos se suma a la petición que han tenido diferentes sectores frente a este proyecto de ley, solicitan al Gobierno hacer pública en su totalidad la información, datos y estudios que sustentan la propuesta de reforma de ley que aun no se conoce.