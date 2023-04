Futuro de la Reforma a la salud sigue en el limbo, ahora por nuevo choque entre MinSalud y partidos

El futuro de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional sigue estando en entredicho, luego de que la ministra Carolina Corcho tuviera un nuevo choque con los jefes de los partidos Liberal, Conservador y de la U.



En efecto, mientras que en horas de la mañana versiones surgidas de la Casa de Nariño habían indicado que, producto de un consenso logrado con esas fuerzas políticas, el estudio de la iniciativa se iniciaría el próximo martes y no ayer, como se había anunciado a comienzos de semana, todo cambió hacia el mediodía de ayer.



Esto después de que el Ministerio de Salud les informara a liberales, conservadores e integrantes de la U que la mayoría de las 133 propuestas modificatorias que ellos le presentaron al presidente Gustavo Petro no serían incorporadas en la ponencia que se deberá debatir en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Según explicó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, una vez recibieron el documento de la cartera dirigida por Corcho lo remitieron a sus equipos técnicos para que los estudiaran y entregaran sus comentarios.



“Nos acabamos de reunir los tres presidentes de los partidos Conservador, Liberal y de la U y el balance es el siguiente: del total de las proposiciones, solamente acogen el 27 % y rechazan el 73 %”, agregó.



Y continuó: “Y de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia y gestoras de salud y vida haciendo auditorias, acogen solo 19 de 95, menos del 20 %”.



Entonces, el senador Cepeda precisó que “si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno Nacional”.



Además, el jefe de los ‘azules’ sostuvo: “Me negué a asistir a una reunión de las 2:00 de la tarde. No vuelvo a asistir a más reuniones. ¿Para qué, con el 20% de acogida? Se notificará al Ministerio que no vamos a votar (el proyecto de ley) en caso de que ellos persistan en esa postura. Deben acogerlas de otra manera o no hay votos”.



De su lado, César Gaviria, líder del Partido Liberal, expidió un comunicado en las últimas horas en el que anuncia que “ha decidido continuar con el trabajo que veníamos realizando con el Partido Conservador y el Partido de la U en el examen y debate del sistema de salud colombiano”.



Esto, debido a que “hemos encontrado muchas coincidencias con el trabajo realizado por los tres partidos y esperamos que el Gobierno comprenda que tratar de estatizar nuestro sistema de salud tiene enormes dificultades y traerá muy pocos beneficios”.



De hecho, en el documento el expresidente deja en claro que “la Ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad. Se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas”.



Gaviria, quien el pasado 28 de marzo se apartó de la mesa en la que las tres colectividades que hacen parte de la coalición de Gobierno intentaban convenir con el Presidente una contrarreforma, reiteró que coincide con ellas en “el fortalecimiento del aseguramiento social en salud, con base en la participación del sector público y privado, la libertad de elección de los usuarios del sistema de salud y la no creación de estructuras burocráticas ineficientes e innecesarias”.



“También se acordó la creación de empresas gestoras de salud que reemplacen las actuales EPS con más controles, pero preservando la gestión del riesgo como característica esencial del sistema”, agregó.



Lo cierto es que todo indica que el próximo martes se escribirá un nuevo capítulo de la novela en la que se ha convertido la reforma a la salud que el Ejecutivo radicó en febrero pasado ante el Congreso de la República, en donde, dos meses después, todavía no comience su estudio.