ONU hizo un llamado al Gobierno y al ELN para que acuerden "prontamente" cese bilateral

En medio de su intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, le hizo un llamado al Gobierno de Colombia y al Ejército Liberación Nacional, ELN, para que acuerden de forma pronta un cese al fuego bilateral.



Ruiz aseguró que esperaba que en el tercer ciclo de negociaciones entre las partes, que se desarrollará en Cuba, se avance en el acuerdo de cesar las hostilidades.



“Espero que en el próximo ciclo de conversaciones el Gobierno y ELN lleguen a resultados adicionales sobre reducción de violencia y participación de sociedad en la construcción de paz. Es urgente que las partes avancen en la negociación sobre el cese al fuego bilateral”, expresó Ruiz.



El jefe de la delegación se refirió a la búsqueda de la paz en Colombia: “Dadas las realidades sobre el terreno, los esfuerzos del Gobierno para implementar el acuerdo de paz y promover el diálogo con los grupos armados ilegales son de vital importancia para frenar la violencia y consolidar la paz”.



Finalmente, Ruiz les hizo un llamado a los grupos armados para que no continúen ejerciendo violencia en los territorios.



“Luego de seis décadas de conflicto, no es con más derramamiento de sangre entre colombianos como se crea un ambiente propicio para la paz. Insto a todos los actores armados ilegales a no desaprovechar oportunidad que supone la audaz apuesta de búsqueda de la paz por vía del diálogo”, expresó Ruiz.