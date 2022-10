Funcionarios públicos que aspiren a elecciones regionales tienen un día para renunciar

El próximo sábado vence el plazo para que los funcionarios públicos que quieran aspirar a las elecciones regionales del 2023 renuncien a sus cargos y no queden inhabilitados, como lo expresa la Ley.



Los comicios regionales se desarrollarán el 29 de octubre de 2023, esto quiere decir que los funcionarios públicos tendrán plazo de renunciar a sus cargos hasta este 29 de octubre, al no ser un día hábil, las renuncias tendrán plazo de hacerse hasta este viernes 28.



Aunque serían diversas las renuncias que se conocerían en las próximas horas, en algunas regiones del país ya se ha evidenciado la estrategia en algunos sectores.



En la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar, quien se desempeñó como secretaria de Gobierno, y Deninson Mendoza, como gerente de Telemedellín, renunciaron a sus cargos en la presente semana. Mendoza manifestó que haría política en el Valle del Cauca.



“A mi amigo Deninson Mendoza compañero y cómplice de luchas y risas. Gracias por todo, sobre todo gracias por cambiar siempre mis preocupaciones por una sonrisa. ¡Te quiero! No me despido porque seguiremos encontrándonos… siempre”, afirmó Villamizar en su cuenta de Twitter.



En la Alcaldía de Cali también renunciaron recientemente la secretaría de Salud Pública, Miyerlandi Torres, quien aseguró que fue por motivos personales y profesionales, y el director de Planeación Distrital, Roy Alejandro Barreras, hijo del presidente del Senado, Roy Barreras.



De Barreras se ha especulado que llegaría al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero al mismo tiempo que tendría alguna aspiración política.



“A Jorge Iván Ospina gratitud por permitirme servirle a mi ciudad. Hemos trabajado sin descanso 1.026 días por hacer de Cali una ciudad más ordenada, equitativa, competitiva y sostenible. Servirles ha sido el mayor privilegio y la mayor alegría de mi vida”, afirmó Barreras en su red social.



En la Gobernación de Cundinamarca si han sido masivas las renuncias. En la última semana salieron cerca de 10 personas, entre ellos Constanza Solorzano, secretaria de la Mujer; Óscar Núñez, gerente de la Oficina de Empleo; Gina Herrera, gerente de la Unidad de Gestión del Riesgo de ese departamento, entre otros.



Frente al Congreso de la República, recientemente renunció el senador del partido de La U Berner Zambrano, quien aspiraría a la Gobernación de Nariño: “Presento esta renuncia con la intención de continuar en la actividad política desde un ámbito diferente en donde Dios y la democracia me lo permitan”, se lee en la carta de renuncia de Zambrano.



Otro senador que renunció fue el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, de quien, aunque se ha especulado que aspiraría a la Gobernación de Santander, el mismo Hernández ha negado.



De quienes también se ha rumorado que renunciarían a sus curules sería el senador Alexander López Maya, con la intención de aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca, y de la representante la Cámara Katherine Miranda, para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.



Todos los rumores que han trascendido en redes sociales se esclarecerán mañana 28, último día de plazo para renunciar y no quedar inhabilitado para participar en los comicios regionales.