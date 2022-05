Fajardo, Petro y Gutiérrez no subirían el salario mínimo en el corto plazo ¿Cuáles son las razones?

A horas de la primera vuelta presidencial de este domingo, los candidatos Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez se encontraron en el último debate televisivo, en el que nuevamente defendieron sus propuestas ante los colombianos.



A propósito de una reciente propuesta del sindicato de los trabajadores, de aumentar el salario mínimo para hacer frente al contexto inflacionario, los tres candidatos afirmaron que no subirán el salario mínimo a corto plazo.



El candidato Sergio Fajardo, aseguró que para apaciguar los altos precios por cuenta de la inflación incrementaría todos los subsidios de las personas vulnerables. “No es el momento para cambiar el salario mínimo que tiene una repercusión por toda la economía en una cantidad de acciones y nos desviaría del tema de controlar la inflación”, dijo en el debate organizado por Caracol Televisión.



Por su parte, el candidato de Federico Gutiérrez dijo que los empresarios deberían entregar ayudas económicas a los trabajadores para afrontar la crisis social de los altos precios. “Hoy lo que yo estoy proponiendo a los empresarios, que han tenido una recuperación económica, es que le entreguen un bono de gratitud económica a sus empleados para lograr compensar la crisis social, y se debe hacer, porque aquí el compromiso es de todos”, afirmó.



A su turno, Gustavo Petro sostuvo que se debería derogar la reforma laboral, la Ley 50 para garantizar estabilidad. Sobre la posibilidad de aumentar el salario mínimo, afirmó que “la mayor parte de la población, casi la mitad, gana menos del salario mínimo. Si se alza el salario mínimo, la mitad de la población pobre no le sirve para nada y sigue encontrando los alimentos más caros. Lo que hay que hacer es una política para disminuir el precio de los alimentos e implica inmediatamente subsidiar las importaciones de fertilizantes”.



En el debate de la noche de este viernes el candidato Rodolfo Hernández, que también fue invitado, canceló su participación, según informaron los conductores del debate. Cabe señalar que la ausencia de Hernández también ha sido una característica de los debates televisivos y radiales de la última semana.