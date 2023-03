Expresidente Pastrana arremetió de nuevo contra el registrador Alexander Vega

Desde la campaña electoral del Congreso y la Presidencia de la República, el expresidente y líder del Partido Conservador, Andrés Pastrana, ha hecho públicos los inconformismos que ha tenido con el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, frente a su gestión en medio de las elecciones de 2022.



Esta vez desde Barranquilla, el expresidente nuevamente cuestionó a Vega asegurando que desde hace un tiempo debió salir de la dirección de la entidad electoral.



“Estén encima de un registrador que está siendo cuestionado por temas electorales y que no puede seguir en su cargo, máxime cuando se aproximan los comicios regionales”, expresó Pastrana.



El expresidente aseguró que Vega ha venido manejado la Registraduría de forma errónea, haciendo contrataciones de forma rápida y dudosa.



“Yo he hecho infinidad de denuncias contra el registrador, pero no pasa nada. Cómo así que está contratando por emergencia, sin licitaciones. Ojo, aquí hay miles de millones de pesos de los colombianos en juego”, explicó Pastrana.



El Expresidente, de igual manera, expresó que el registrador estaría interesado en llegar a la Fiscalía General de la Nación.



“Petro en las elecciones salió a decir que le faltaban votos y por arte de magia le aparecieron 500 mil, eso es inadmisible, por ello, como se dicen por ahí, la llegada de Vega a la Fiscalía sería el pago por estos favores, debemos estar vigilantes”, enfatizó Pastrana.