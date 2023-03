"El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico": Fiscal Barbosa

En el seminario internacional ‘Nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero’ realizado en Santo Domingo, República Dominicana, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, señaló que el Gobierno Petro está buscando a través de diferentes formas legalizar toda la cadena criminal del narcotráfico.



“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, precisó Barbosa, en este evento que reúne a funcionarios de diferentes países con el objetivo de afianzar estrategias en la lucha contra el crimen fronterizo.



Además, el fiscal manifestó que Colombia, al año, está exportando de manera ilegal, más de mil toneladas de clorhidrato de cocaína, avaluada en suelo colombiano por cinco millones de dólares, pero que en suelo norteamericano o Europa supera los 60 millones de euros.



“Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1000 y 1500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro”, dijo el fiscal tras advertir que la metodología de investigación debe cambiar.



Por lo anterior, también mencionó que de nada sirve crear estrategias investigativas netamente penales para atacar a estas estructuras del narcotráfico, si luego, con buenos abogados y sistemas procesales, puede salir rápido de la cárcel.



"No es con el código penal que se resuelve la criminalidad, pues están enlazados, porque así los delitos están atados, son los mismos actores, En Colombia le hemos quitado a las mafias más de cinco millones de dólares en los últimos tres años. La misma corrupción también hace parte de las estructuras criminales", aseveró Barbosa.



Asismimos, anotó que: “Nosotros no podemos esperar básicamente dentro de nuestros despachos y hablo dentro de nuestros despachos fiscales que los investigadores estén esperando que les llegue la noticia criminal para saber exactamente cómo perseguirla, tenemos que estar atentos con unas una tarea interesante de itinerancia porque para los delincuentes no existen límites geográficos”, explicó el jefe de la Fiscalía.