Partido Liberal no apoyará la reforma a la salud del Gobierno, confirmó César Gaviria

El Partido Liberal finalmente no apoyará el proyecto de la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno Nacional y cuyo texto final está terminando de pulirse con los aportes de los conservadores y de la U.



Así lo confirmó el expresidente César Gaviria, líder de los liberales, quien emitió un comunicado en la tarde de este martes precisando que el Partido Liberal "ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de Ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno".



De acuerdo con lo detallado en la carta, compartida en las redes sociales de los liberales, la decisión se tomó porque no lograron conciliar con el Gobierno Nacional las líneas que el Partido defiende puesto que, según dice el documento, "buscan la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema que corrija sus problemas y no genere otros nuevos".



Cabe recordar que el lunes Gaviria no fue a la reunión a la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, a la que asistieron los presidente de los partidos conservador y La U, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, lo que evidenció que el exmandatario se mantenía distante a cómo el Gobierno desea que se mantenga en el proyecto.



"... el Partido Liberal ha socializado a la opinión pública y al Gobierno Nacional las líneas para formular una reforma a la salud que realmente construya sobre lo construido, capitalice las capacidades que se han generado por parte de distintos actores del sistema de salud, promueva mejoras sustanciales a la salud y dignidad de las personas y no genere regresividad en el derecho fundamental a la salud", indicó el jefe liberal en el comunicado.



Además, recordó que le plantearon al gobierno "consensos políticos sobre asuntos técnicos, por ejemplo, el adecuado diseño institucional que cualquier sistema de salud debe tener para el manejo del riesgo en salud de las personas y las comunidades. En ese sentido, durante las últimas semanas se ha realizado un trabajo que ha buscado aproximar las posiciones, tanto del Gobierno como del Partido, intentando darle forma a un proyecto de reforma que preserve el modelo de aseguramiento en donde puedan participar distintos actores públicos, privados y mixtos y al tiempo, posibilitar una gestión pública de este aseguramiento social por parte del Estado".



Gaviria, de igual manera, advirtió que "en las últimas conversaciones con el Presidente de la República, la ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado de ponencia de proyecto de Ley".



La reforma a la salud del liberalismo se estaría presentando hasta julio próximo y lo harán sobre la base de que sea una ley estatutaria y no ordinaria como pretende el Gobierno y sus mayorías petristas en el Congreso.

