Gobierno afirma que la reforma a la salud está 99 % acordada tras reunión con partidos

Después de casi cuatro horas de reunión en la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional y los partidos políticos no llegaron a un acuerdo total, pero según el ejecutivo, la concertación estaría en un 99 %.



“Hoy podemos anunciar que estamos ya muy cerca de tener el texto final para consideración del Congreso de la República, se preserva un sistema mixto de salud en Colombia, hay una atención primaria a través de los centros de atención primaria como elemento fundamental que pretende llevar a la salud muy cerca de su casa, de su sitio de trabajo a cada uno de los colombianos”, expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada.



El ministro Prada aseguró que ambas partes cedieron en diferentes temas y articulados, sin embargo, los partidos aseguraron no poder tomar ninguna decisión sin evaluarla con el expresidente César Gaviria.



“Vamos a territorializar completamente la prestación del servicio de salud, llegándole a las familias de manera eficaz, de manera que el derecho a la salud lo sientan muy de cerca y naturalmente al ser un sistema de mixto, cómo se ha determinado”, afirmó Prada.



Aunque se dice que la concertación está en un 99%, las diferencias estarían más profundas debido a que los partidos no estuvieron en la declaración y se fueron minutos antes.



Fuera de micrófonos, los partidos aseguraron que tendrán que evaluar la situación con el expresidente Gaviria, para finalmente tomar una decisión. Esta misma noche, los partidos se trasladarán a reunirse con Gaviria.



Por parte de los partidos estuvieron la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro; el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda; y el representante del Partido Liberal y exviceministro de Salud, Germán Escobar.



Por parte del Gobierno estuvieron participando el presidente Gustavo Petro; el ministro Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, los partidos políticos y los ponentes de la reforma.