Mientras el Gobierno Nacional intentaba ‘salvar’ la ponencia de la reforma a la salud, el liberalismo abrió la puerta para apartarse de la llamada contrarreforma que habían conciliado semanas atrás con los partidos de la U y Conservador.



El anuncio de la colectividad liderada por el expresidente César Gaviria se dio a conocer momentos antes de que se diera inicio a una reunión que se había pactado entre las tres fuerzas políticas y el Mandatario colombiano, a fin de destrabar la iniciativa legislativa.



Esto, después de que durante la semana pasada los equipos técnicos de los tres partidos no lograran conciliar el contenido del articulado con sus partes del Ministerio de Salud.



De hecho, según información de medios de comunicación, el viernes Efraín Cepeda, César Gaviria y Dilian Francisca Toro se reunieron para analizar el estado de la iniciativa y habrían descubierto que la reforma seguía teniendo varios inconvenientes.



Es por eso que las tres colectividades habrían preparado un documento en el que señalaban varias líneas que para ellos serían inamovibles, por lo que, de no llegar a un acuerdo sobre ellos, se bajarían del consenso al que habían llegado con el Ejecutivo.



Horas más tarde, el presidente Gustavo Petro anunció en Twitter que, al término de un encuentro con los líderes de los tres partidos, se había logrado concertar de nuevo la reforma y que ayer estaría lista para presentarla ante la plenaria de la Cámara.



“Después de varias discusiones, hemos concertado el 95 % de la reforma a la salud. Faltan tres puntos por definir. El día lunes se terminaría la ponencia que será presentada al Congreso”, escribió el Mandatario en la red social.



Las principales dudas de las colectividades que han impedido que haya un consenso definitivo alrededor de la iniciativa tienen qué ver con que se dé claridad sobre lo que pasará con las EPS y cómo se garantizará que los Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps) llegarían a todos los municipios del país.



De hecho, el ponente del proyecto, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, dijo ayer en Blu Radio que “son muy pocas las EPS que cumplen con los requisitos financieros”.



Y que solo “permanecerán quienes cumplan condiciones. Hoy, con el presidente Petro, estamos en una discusión de cómo sería la continuación de las gestoras, pero hoy las EPS no tienen ningún tipo de fecha de liquidación si garantizan tener cumplimientos”.



Por el momento el documento que contiene la reforma se encuentra en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, encargada de aprobar el proyecto para que siga su curso correspondiente en el Congreso.



Esa célula legislativa ha realizado algunas audiencias públicas en varias regiones del país en la que han participado gremios del sector, la Ministra de Salud y miembros de la sociedad que no habían sido tenidos en cuenta en la articulación del proyecto inicial.



En un encuentro durante el fin de semana, la directora de Gestarsalud, Eugenia Dávila, indicó que “estamos convencidos de que con ese arreglo que se ha planteado (un sistema de salud estatizado disperso de las funciones de las EPS), se empeoraría el servicio de salud, hay riesgos grandes frente a la continuidad de los tratamientos y a la articulación de los servicios”.