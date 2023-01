"Esto solo hace feliz a la mafia": Petro luego de decisión de la Fiscalía sobre caso de la SAE

"No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia", fueron algunas de las palabras del presidente Gustavo Petro al reprochar la decisión de la Fiscalía General de no citar a la mesa de trabajo que se tenía prevista para conocer las denuncias de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, sobre posibles hechos de corrupción en la administración pasada.



Este miércoles se conoció que, a cambio de realizar una mesa de trabajo, el ente investigador citará a las actuales directivas de la SAE a declarar sobre las denuncias que hay frente a posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes en el interior de la entidad.



Le puede interesar: Fiscalía decidió no convocar a mesa de trabajo con la SAE, pero citó a declarar a funcionarios



Al respecto, el Presidente manifestó que no entendía el porqué de la decisión del fiscal Francisco Barbosa y que esta determinación solo lleva a a que el Gobierno, sin ayuda de la Fiscalía, tenga que buscar alguna forma para que los bienes que eran de la mafia y están en extinción de dominio no sean controlados por la mafia.



"No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia", escribió Petro en Twitter.

Sin ayuda de la fiscslía buscaremos como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2023



Cabe recordar que la decisión de la Fiscalía se da luego de que trascendiera una carta que envió en las últimas horas el director de la SAE al fiscal Francisco Barbosa, en la que le pidió encontrarse el búnker de la Fiscalía para presentar sus evidencias.



"Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica", precisa un aparte de la misiva.



Ya esta semana el fiscal Barbosa se había quejado de la actitud del director de la SAE de hablar de denuncias ante los medios, pero no asistir a presentar las pruebas correspondientes.