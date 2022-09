"Este odio racista es irracional": Petro y otros políticos rechazaron ataques contra Francia Márquez

Una manifestación de racismo presentada durante las protestas llevadas a cabo este lunes en las principales ciudades del país contra el gobierno de Gustavo Petro provocó el rechazo de diferentes dirigentes políticos.



De hecho, en un video que circula por las redes sociales, una mujer que participa en las protestas hace comentarios ofensivos y denigrantes contra la vicepresidenta Francia Márquez.



El video ha provocado manifestaciones de rechazo, incluida la del propio presidente Petro, quien expresó en su cuenta de Twitter: “Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, afirmó el mandatario en su red social.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2022



Por su parte, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le expresó todo su apoyo a la vicepresidenta.



“La Vicepresidenta Francia Márquez tiene todo mi respeto y solidaridad ante las expresiones de odio y racismo expresadas ayer y que circulan en redes (no las voy a visibilizar). La violencia verbal siempre escala a la física. No hay derecho”, expresó Galán en su cuenta de Twitter.



El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó: “No hay derecho el terreno que ganó el racismo con la injuria de Marbelle a nuestra vicepresidenta”.



El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, aseguró: “Los insultos racistas de ayer de algunos manifestantes contra Francia Márquez son una vergüenza y generan un clima de violencia inaceptable. Rechazo total y solidaridad con la vicepresidenta”.



La senadora del Pacto, Martha Peralta Epieyú, afirmó: “Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban atracan y matan”. "Con un comunista no hay que pelear, un tiro en la cabeza y pa'l río". No hay derecho al nivel de racismo y de violencia en la marcha de ayer. Es decepcionante”.