"Es una puñalada a la justicia": Fiscal rechaza idea de crear sala anticorrupción en la Corte 

El fiscal general, Francisco Barbosa, criticó fuertemente la propuesta de crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia para investigar los casos anticorrupción.



“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, expresó el fiscal general.



Al salir de la Corte Suprema de Justicia, luego de presentar los avances de su gestión durante el último año en la Fiscalía, Barbosa destacó el trabajo de la entidad en temas de lucha contra la corrupción.



Aseguró que en tres años se ha logrado dictar más de 2.800 sentencias condenatorias por corrupción, más de 54 exgobernadores y ocho gobernadores que actualmente ejercen su cargo han sido procesados por este tipo de hechos.



Barbosa dijo que los autores de la propuesta no pueden ahora como "genios y marcianos venir a decir que hay que acabar la justicia colombiana".



Hizo un llamado al Congreso para que “no se permita que se acabe la justicia en Colombia con estas acciones malintencionadas de convertirnos a nosotros en esos países centroamericanos donde han tenido comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular expedientes”.



Al ser consultado sobre la presentación de la propuesta, el fiscal enfatizó: “no sé por qué aparecen funcionarios que se sienten presidentes de la república, no puede haber funcionarios que se quieran usurpar las funciones del presidente”.